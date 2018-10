FEDERACIÓN DE LUCHA PAGA PREMIO A MEDALLISTA 

Arleth Jarquín, una de las medallistas que ganó medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, recibió el premio de 50 mil córdobas de manos del presidente de la Federación Nicaragüense de Lucha Aficionada (Fenila) Ardeshir Asgari. Asgari, durante los Juegos Centroamericanos, se comprometió a pagar 50 mil córdobas a cada luchador que ganara medalla de oro. Las únicas que lo lograron fueron Arleth Jarquín y Judith Sierra. Sin embargo, esta última declaró que el cheque se le había entregado no tiene fondos, por lo cual solicitó que a Asgari se le destituya de su cargo y se realice una auditoría a Fenila. “Asgari nos dio un cheque sin fecha, pero nos advirtió que no lo cambiáramos hasta que él nos dijera, Judith y yo sabíamos que ese cheque no tenía fondo, pero solo había que esperar a finales de diciembre o inicios de enero y como ven, el dinero aquí está”, dijo Arleth Jarquín.Asgari admitió que entregó los cheques sin fecha de cambio, como una muestra según el de la buena fe que tenia para el pago del premio pero con la salvedad de que todavía la federación no había recibido el dinero para los depósitos. El presidente de Fenila, dijo que cumplirá la promesa de pagar los 50 mil córdobas a Sierra en los próximos días. Su abogado se pondrá en contacto con ella. “Que se realice una auditoría a la Federación. Nosotros tenemos nuestras cuentas en orden. A mí me ha tocado poner dinero de mi bolsa para apoyar la Lucha. No hay nadie más orgulloso que yo cada vez que Nicaragua logra ganar medallas”, dijo el dirigente.

