GOBIERNO CORTA RELACIONES ECONÓMICAS CON CÁMARA DE CUERO Y CALZADO

Preocupados se encuentran los pequeños productores agremiados a la Cámara de Cuero y Calzado de Nicaragua (Camcunic) debido a que el Gobierno cortó de forma abrupta las relaciones económicas con la cámara, al no darles la licitación del bono escolar 2018. El presidente de Camcunic, Alejandro Delgado, expresó que de los 20 mil trabajadores que emplean, unos 15 mil están en el desempleo y otros emigraron a Costa Rica a cortes de café a causa de falta de trabajo. “Todavía estamos esperando, si el gobierno tuviera la decisión de que los hiciéramos, estamos a tiempo. Tenemos una cantidad de zapatos fabricados y podemos nosotros irle entregando los zapatos y ellos entregárselos a los niños”, dijo Delgado. La Cámara tiene elaborados entre 20 y 30 mil pares de zapatos y material para la elaboración de 200 mil pares. “Hay una preocupación inmensa, (hay) más de 250 talleres parados en este momento y apenas trabajando el 10 o 20% de su capacidad y 15 mil trabajadores andan en la calle ahorita”, agregó. De no darse la licitación, los talleres tendrían grandes pérdidas económicas, pues además están endeudados con los bancos. El Ministerio de Educación no ha respondido las cartas que le ha enviado la Camcunic. En años anteriores los talleres de calzado entregaron 615 mil pares de zapatos, este año el bono escolar es de 650 mil pares, de los cuales un 60% sería de material sintético y un 40% de cuero.

