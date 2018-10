JOSÉ ADÁN AGUERRI: "ROBERTO RIVAS DEBE RENUNCIAR"

Para elJosé Adán Aguerri, la renuncia del magistrado Roberto Rivas no solo le convendría al Consejo Supremo Electoral (CSE) que hasta el momento dirige, sino a todo el país, comentó de forma personal en el programa IV PODER, dirigido por eleste viernes. "Yo creo que efectivamente le conviene no solo al Consejo (Supremo Electoral), sino al país que el magistrado (Roberto) Rivas renuncie", dijo Aguerri.fue sancionado con la, el pasado 21 de diciembre junto a otros catorce ciudadanos, un día después que la Organización de Estados Americanos OEA avaló los resultados de los comicios municipales en Nicaragua El Departamento del Tesoro de EEUU acusó a Rivas de acumular una riqueza personal considerable, que incluye propiedades múltiples, aviones privados, vehículos de lujo y un yate, así como el perpetrar varios fraudes electorales.Para el ex embajador de Nicaragua en Washington,, “es muy significativo que haya salido un ciudadano de Nicaragua en esa lista y que esa persona es el rostro del Consejo Supremo Electoral en Nicaragua, el mensaje que está mandando Estados Unidos a Nicaragua es de que hay una preocupación con el sistema electoral”.“Es un arma muy poderosa” señaló el Aguirre Sacasa, que no es solo suspensión de visa, sino que tiene implicaciones financieras. Sobre la condición de. Algunas fuentes consultadas indican quey quien ya prácticamente asumió la dirección del Consejo Supremo Electoral, es Lumberto Campbell, actual vicepresidente de ese poder del Estado. Este jueves Rivas fue el gran ausente durante la juramentación de las autoridades electas del Departamento de Managua. El gobierno de Nicaragua hasta el momento no se ha pronunciado ni a favor ni en contra del magistrado desde que se dio a conocer la noticia. 100%NOTICIAS intentó conocer la situación del magistrado con Laureano Ortega, asesor de la agencia de promoción Pro Nicaragua, e hijo del mandatario nicaragüense Daniel Ortega“No tengo ningún comentario. Sin comentarios”, dijo de forma escueta Ortega.

