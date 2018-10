09, Enero, 2018 09, Enero, 2018 4:18 a.m. 4:18 a.m.

DIARIO TICO ASEGURA QUE EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES EN SU PAÍS ES EL MÁS CARO EN LA REGIÓN

Los combustibles que se comercializan en Costa Rica son los más caros de la región de Centroamérica, según denunció el diario Extra este martes. La Cámara de Industrias de Costa Rica con base en los recientes datos del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central confirmó la información a ese medio e indicó que el alto costo de los combustibles ha hecho que en el país vecino se haya perdido competitividad, atracción para la inversión y capacidad de generar nuevas fuentes de empleo. Ricardo Solera, primer vicepresidente de la Cámara de Industrias, indicó que el precio de la gasolina es aún caro sin considerar el impuesto que se paga por el combustible. “A pesar de que Recope opera al costo y por tanto no tiene que generar utilidades, al comparar los precios de los combustibles que se venden en Centroamérica por empresas que sí generan utilidades para sus socios, los precios de Recope resultan los más altos de la región”, acotó al diario Extra. El comportamiento del precio de los combustibles en Costa Rica es el siguiente: -Gasolina súper: Ahí se evidencia un precio de 3,62% más alto que el promedio en la región. -Gasolina regular: En este caso, la tarifa es un 6,5% más alto que el promedio centroamericano. -Diésel: El precio de Recope fue un 7,3% más alto que el promedio de Centroamérica. Para Solera, el principal perjudicado con los precios es el consumidor, quien es el que deberá pagar los elevados costos. “Los consumidores costarricenses no tenemos una ventaja al tener un monopolio de importación de combustibles, pues más bien tenemos un precio mayor que nuestros vecinos que no tienen un monopolio estatal. Por el contrario, los consumidores en Costa Rica nos vemos castigados al tener que pagar un precio más alto y esto definitivamente nos perjudica”, agregó Solera. Precios de combustibles del 18 de Diciembre Precio del galón de gasolina regular: Costa Rica $4,03, Nicaragua $3,59, Honduras $3,45, Guatemala $3,14, El Salvador $3,11 y Panamá $2,91.