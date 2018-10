CAMPESINA SIGUE RECLAMANDO EL CUERPO DE SUS HIJOS MUERTOS EN SUPUESTO ENFRENTAMIENTO

4:03 a.m.

La Policía Nacional aún no ha notificado a Elea Valle sobre la eque murieron en un supuesto enfrentamiento con el Ejército de Nicaragua hace dos meses aproximadamente, en La Cruz del Río Grande, Caribe Sur de Nicaragua. Este martes la madre volvió a presentarse aabogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), para enviar una misiva a la directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera en donde demanda que se le notifique la fecha del proceso de exhumación."Hasta el momento doña Elea ha presentado tres solicitudes para exhumar los cadáveres y plantea su dificultad económica para viajar, además tiene problemas de salud y estarle dando largas a una obligación del Estado, a un compromiso que hizo la Policía el año pasado no tienen ningún sentido", reclamó Flores. Por otro lado Elea Valle negó la versión de la Policía Nacional quien en un comunicado señaló a los menores como “elementos delincuenciales”. "Mis hijos no eran armados. Eran menores de edad. Los que andaban alzados en armas eran adultos, pero mis dos menores era viendo a sus padres que andaban", aseguró a 100% NOTICIAS. El supuesto enfrentamiento se dio el pasado 12 de noviembre y ocurrió entre los municipios de Paiwas y la Cruz de Río Grande. El jefe del Sexto Comando Militar Regional, Marvin Paniagua explicó un día después del incidente, que el tiroteobanda delicuencial que “era el terror de los productores de la zona, sobre todo en las comunidades del Gamalote, Bethany, y San Pablo 22, en donde se dedicaban a robar ganado”. 100% NOTICIAS intentó conocer una vez más la versión de la Policía Nacional pero se rehusaron a atendernos.

