NAVARRO LE SACA ANILLO DE U$100 MIL A MARÍA FERNANDA

Los ánimos se calentaron este martes en la Asamblea Nacional, cuando durante la discusión de la Reforma a la Ley de Identificación Ciudadana, el diputado sandinista y antes liberal, Wilfredo Navarro, le sacó en cara a la diputada María Fernanda Flores, un anillo de 100 mil dólares que le fue regalado por el entonces presidente Arnoldo Alemán. La discusión surge porque la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) solicitó adicionar a la Reforma de la Ley de Identificación Ciudadana que el “Consejo Supremo Electoral estableciera la gratuitidad de manera temporal para la renovación de los formatos viejos a nuevos durante el periodo de esta prórroga”. Según Navarro, el dinero con que se compró la costosa prenda provenía de fondos del erario público y que con ese dinero se podría pagar mil documentos de identidad. “Aquí hablamos de los pobres sudados, pero venimos con perfume Chanel otra vez; hablamos de defender a los que andan a pie, pero andan en camioneta el último modelo norteamericano porque nos gustan los carros norteamericanos; hablamos de defender a los trabajadores, y maltratamos a los trabajadores que tenemos. Entonces yo pienso que la problemática de los que tratan de defender lo indefendible, hablan así porque les duele, hablan de la corrupción de los gobiernos después, por qué no hablan de la corrupción de los gobiernos atrás, cuando un anillo de 100 mil dólares que se compró con los recursos del erario, pudiera servir para pagar mil cédulas”, dijo Navarro. María Fernanda le recordó a Navarro que él fue parte de ese gobierno al que llama corrupto, “donde vos participaste… Ya se le olvidó de dónde viene”. El ex director de ingresos y ahora diputado Byron Jerez, reconoce que el gobierno de Alemán fue corrupto. “Lo que está a la vista, está a la vista, y si ella no lo quiere ver o ellos no lo quieren ver, tápenlo, tápenlo, pero sí se veía la corrupción de antes donde todos tuvimos que ver”, señaló Jerez, quien es diputado independiente. Al final tanto el jefe de la Bancada del PLC, como María Fernanda optaron por retirarse de sus curules.

