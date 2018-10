DISCUSIÓN ENTRE HOMBRE Y MUJER SE TORNA VIOLENTA

7:51 a.m.

En las redes sociales circula un video del momento en que un taxista comienza a sostener una acalorada discusión con una mujer en las afueras del estadio de béisbol Roque Tadeo Zavala de la ciudad de Granada, de pronto la situación se torna más violenta y el hombre termina dándoles golpes en su estómago y halándole el cabello. https://twitter.com/100noticiasni/status/953711418855084032 Toda esta escena la observaron muchos, pero nadie se metió, por lo que para las organizaciones feministas tener una actitud pasiva es “ver natural la violencia a las mujeres” y esa cultura es la que se debe de erradicar. “Continúa siendo lamentable como seguimos naturalizando la violencia contra las mujeres. Esta situación que se dio por parte de su pareja a una compañera y vimos como la sociedad no reaccionó”, expresó Elia Palacios, de la Red de Mujeres Contra la Violencia. “Todas y todos tenemos responsabilidades compartidas para poder acabar con la pandemia de la violencia contra las mujeres y por consiguiente de los femicidios. La violencia va en aumento, nunca disminuye y desgraciadamente el resultado de la violencia extrema son los femicidios. Si vemos que una compañera está siendo agredida debemos de intervenir, debemos de denunciar estos hechos, no debemos quedarnos callados y calladas porque seríamos cómplices de esos delitos”, agregó Palacios. Después de la discusión, ambos desconocidos decidieron irse, cada uno por su lado. El hombre abordó su taxi placa M 225-578, y la mujer se fue en su motocicleta. Quienes han visto el video han reaccionado de diferentes formas, unos expresan que la mujer provocó al hombre, que hay maltrato mutuo; hay quienes opinan que no interferirían en una discusión de pareja, pues al final el hombre y la mujer se reconcilian. Estos son algunos de los comentarios de nuestros lectores:

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!