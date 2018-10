17, Enero, 2018 17, Enero, 2018 12:56 p.m. 12:56 p.m.

¿PERSONAL DE CONFIANZA DE RIVAS DE VACACIONES?

En las oficinas centrales del Consejo Supremo Electoral (CSE) se maneja un silencio sepulcral, nadie quiere hablar del tema. Extraoficialmente se maneja que el personal de confianza del presidente del CSE, Roberto Rivas, se encuentra de vacaciones. Consultado al respecto, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, dijo solo conocer lo que se maneja en los Medios de Comunicación. “Ayer en los medios oíamos que habían mandado de vacaciones a este personal, eso es lo que conocimos a través de algunos medios, desconocemos en realidad qué es lo que está pasando alrededor de ese tema”, señaló Aguerri. Por su parte, Adán Bermúdez, vicepresidente del partido Ciudadanos por la Libertad, afirmó que conoce de buena fuente que el personal de Rivas fue despedido y que se inició una supuesta investigación en su oficina. “Piensan que van a despedir al equipo que tenía don Roberto Rivas, llegaron a hacer un backup (respaldo) de toda la información, por eso les pidieron que salieran todos. Yo tengo tres fuentes que me confirmaron que estaba sucediendo eso”, dijo Bermúdez. La versión de Bermúdez es poco creíble para el diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Wilfredo Navarro. “Para hacer una investigación no vas a mandar de vacaciones a tus trabajadores, tienen que estar los trabajadores ahí para que te den la información”, manifestó al respecto Navarro. 100% Noticias intentó buscar información en el CSE, pero se nos informó que el vocero de la institución Felix Navarrete, no se encontraba. Roberto Rivas fue sancionado por el gobierno de los estados unidos, bajo los señalamientos de corrupción y violación de los Derechos Humanos.