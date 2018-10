FALTA DE CORTADORES NO AFECTARÁ METAS EN EL CAFÉ

10:07 a.m.

El presidente del Consejo Nacional del Café, Juan Ramón Obregón, negó que debido a la falta de cortadores se haya mermado la cosecha del café y que debido a ello se haya alcanzado el 50% de la cosecha, a cómo se maneja.“Es cierto que hubo falta de mano de obra, pero eso fue una cuestión temporal y transitoria, es prácticamente historia en cuanto al corte de la cosecha del café, pero no podemos decir que se cayó el 50% de la cosecha”, destacó Obregón.El dirigente señaló que la falta de cortadores en el mes de diciembre solo afectó un 5% en el ritmo de las cosecha y además afirmó que para el mes de marzo, la recolección alcanzará la cifra proyectada de 2 millones 700 mil quintales del grano de oro.“Lógicamente hay diferentes niveles de afectación porque, si yo en una zona cafetalera tengo a 4 o 5 productores que necesitan 500 cortadores y solo tuvieron 400, no es que se caiga el 10% por falta de esos 100 cortadores, sino que se prolonga la temporada de corte, porque el café no es que se caiga de un día para otro, tiene que sobremadurar en planta y que llueva suficiente para que pueda caerse”.