THE NEW YORK POST: “OLVIDEN COSTA RICA, AQUÍ ESTÁ LA NUEVA ESTRELLA DE AMÉRICA CENTRAL”

7:07 a.m.

Hana Alberts subeditora de la sección de viajes del The New York Post, escribió una nota sobre Nicaragua a la que título: “Olviden Costa Rica, aquí está la nueva estrella de América Central” refiriéndose a nuestro país como la cura para el agotamiento. “Nicaragua es esencialmente, la pequeña hermana de su popular vecino, Costa Rica”, dice Alberts, quien en su artículo explica que estuvo 10 días en Nicaragua y descubrió los paisajes, playas, ríos en el Pacífico y Caribe, y hospitalidad de las personas en este país. “Esta nación de 6.5 millones de habitantes -ligeramente más pequeña que el Estado de Nueva York- tiene encantos culturales y festivales de raíces indígenas y tradiciones españolas”, comenta. Esto es lo que la estadunidense escribió de nuestra nación: La mayoría de los visitantes eligen Granada como su base de operaciones. Y por una buena razón: está a menos de una hora de la capital de Managua, donde se encuentra el principal aeropuerto, así como de lagos y volcanes de interés. Sus calles adoquinadas están bordeadas por fachadas de colores pastel que esconden exuberantes patios interiores y un intrincado trabajo de azulejos. A media hora de Granada en automóvil, se encuentra la Laguna de Apoyo, una laguna cratérica de 650 pies de profundidad calentado suavemente por conductos de vapor volcánicos. Tome un servicio de transporte gratuito hasta la orilla del agua, luego deposite $ 6 por un pase de un día a un club de playa tranquilo. Disfrute de batidos y tacos, kayaks, tablas de surf y muelles flotantes. Luego suba el fuego en el cercano Masaya, el volcán más famoso de Nicaragua, cuya entraña lava roja burbujeante se ven mejor en la noche. Granada es también el punto de partida para una cadena de unas 350 islas pequeñas en la esquina noroeste del enorme Lago de Nicaragua. Las Isletas, como se les llama, son el hogar de relajantes refugios de hoteles a los que solo se puede acceder en barco. Las olas blancas del Océano Pacífico colapsan a lo largo de la costa occidental de Nicaragua, donde se extienden dos centros turísticos impresionantes Hacia el lado Atlántico de Nicaragua, a unas 40 millas hacia el Mar Caribe, encontrará las Islas del Maíz. Tiene un pequeño aeropuerto y más tiendas, así como un pequeño muelle con lanchas rápidas regulares hacia Little Corn. Alberts hace mención de hoteles y otros negocios a los que visitó durante su estadía en Nicaragua.

