CST Y CGTI ACERCAN POSICIONES PARA NEGOCIACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO

La Central Sandinista de los Trabajadores (CST) y la Confederación General de Trabajadores Independientes (CGTI) iniciaron pláticas encaminadas a acercar posiciones sobre el incremento al salario mínimo. La CST propone un incremento del 11%, mientras que la CGTI un aumento del 14% para los trabajadores del campo y un 13% para el resto de sectores.Nilo Salazar, Secretario General de la CGTI “Para nosotros la cobertura debe ser gradualidad, ir buscando mayor cobertura para alcanzar, prácticamente para acercarnos al 100% de la canasta”, dijo Nilo Salazar, Secretario General de la CGTI. Ambas agrupaciones sindicales coinciden en que es necesario apoyar un incremento salarial por encima de un dígito que permita recoger las alzas en los productos de la canasta básica.Roberto González, Secretario General de la CST “Lo que estamos haciendo es dar la vuelta nada más porque al final con la inflación y la especulación volvés a matar sencillamente cualquier ajuste de salario. En ese sentido lo que nosotros buscamos en mejorar en términos la negociación no sólo en porcentajes, sino también en cobertura de la canasta básica. La canasta básica anda en 13 mil 400 córdobas”, señaló Roberto González, Secretario General de la CST. Mañana jueves el Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONIMIPYME), oficializará su propuesta de incremento salarial.Leonardo Torres, Presidente de CONIMIPYME “Debemos de tener un salario mínimo diferenciado, no quisiéramos que fuera el mismo para todos como pasó el año pasado que nos fuimos todos por iguales las grandes empresa y nosotros, y no pues las pequeñas empresas todavía requieren fomento, por lo tanto la propuesta de nosotros va dirigida a la micro y pequeña empresa, o sea empresas no más de 30 trabajadores”, explicó Leonardo Torres, Presidente de CONIMIPYME. La Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Artesanal también propuso un incremento salarial para las Pymes de un 9.5%.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!CST