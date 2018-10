WILFREDO NAVARRO: “YO NO SOY CUALQUIER GATO”

El polémico diputado Wilfredo Navarro quien en las últimas semanas ha estado enfilando sus cañones en contra de la diputada María Fernanda Flores, afirmó que aunque fue funcionario del gobierno de Arnoldo Alemán jamás cometió actos de corrupción. En una entrevista exclusiva a 100% Noticias, el diputado Wilfredo Navarro, nos dejó claro que él es un abogado con maestría en administración de empresas y especialización en gestión pública, las que realizó en el Incae, que fue Ministro del Trabajo y que tiene tres periodos como diputado, todo esto le ha permitido tener salario y ahorros para vivir dignamente. “Primero tengo que decirte que yo no soy cualquier gato”, aclaró el diputado. Navarro quien es funcionario público desde 1990, dice poseer una casa en el residencial “Las Cumbres”, una casa en el mar, dos vehículos, entre ellos un Mercedes Benz; además niega tener en su cuenta personal 2 millones de dólares como algunos de sus detractores han señalado. “Tengo una casa, un carro, una casa en el mar, pero una casa… no una mansión como tienen otros (…) Con dos millones de dólares ya me hubiera jubilado”, expresó.El político quien últimamente ha enfilado sus cañones para atacar al gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán, asegura que aún le tiene cariño a su ex líder. “La señora de Alemán me gritó: ‘vos fuiste parte de esto’, yo fui parte del gobierno del doctor Alemán, pero no fui parte de la corrupción. Yo le mandé a decir al doctor Alemán que yo lo respeto, lo quiero y lo aprecio y que la guerra no es con él, que él sabe contra quién es la guerra”, aclaró. Al polémico diputado le resbalan las críticas que la opinión pública manifiesta en las redes sociales. “Cualquier imbécil dice lo que quiere y lo hace a veces bajo el manto del anonimato”, comentó. Navarro prepara un libro memoria donde señala que dará a conocer muchas cosas ocultas de los distintos gobiernos liberales.

