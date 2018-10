29, Enero, 2018 29, Enero, 2018 11:08 a.m. 11:08 a.m.

DIPUTADOS REACCIONAN SOBRE DESTITUCIÓN DE HAROLD RIVAS

Luego de que Harold Rivas, hermano del presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, fue destituido de su cargo como embajador de Nicaragua en Costa Rica, las reacciones de los diputados no se han hecho esperar. Jacinto Suarez, presidente de la comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, explica que la finalización de las funciones de Harold Rivas como embajador, se debe a cambios normales en el servicio diplomático. “¿Qué problema puede haber en que cambien a un cónsul?, es lo mismo, cambian… Como cambian cualquier cargo, no tiene nada que ver”. Por su parte, Wilfredo Navarro, diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) dijo que no sabe si en realidad renunció y refirió que esa es decisión de Harold Rivas. “Definitivamente, yo pienso que cada quien actúa como le parece y no voy decir que es un signo o como que un ángel vino y me dijo que parece que es una señal del cielo… No sé, cuando digo que la yegua es parda, es porque tengo los pelos en la mano”, finalizó. Por otro lado, el jefe de la Bancada Sandinista, Edwin Castro, no refirió nada al respecto, su reacción fue como que si no sabía nada del asunto. “¿Me estás preguntando o informando?... No tengo la menor idea, yo tengo que ver por la asamblea”, dijo Castro. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!