COSEP DESCONOCE INESTABILIDAD LABORAL EN AEROPUERTO INTERNACIONAL

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, dijo desconocer que exista una inestabilidad laboral en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, tras los rumores que a los empleados de esta terminal aérea se les exigió formar parte del Ejército de Nicaragua. “Lo he leído, no conozco más que eso, en el caso nuestro no tenemos mayor información que soporte esa situación, desconocemos lo que se ha planteado ahí”, expresó el presidente del COSEP. Aguirre opinó que no tiene sentido que se obligue a los civiles a trabajar o formar parte del Ejército como se ha denunciado. El caso no se ha abordado en la comisión que tiene el gobierno y donde el COSEP tiene representación. “Para empezar no entendería yo esta situación de que se está queriendo que todos los trabajadores se vuelvan militares, creo que eso es una situación que no correspondería, sin embargo, como digo esto es especular porque no conozco alrededor del tema”, agregó Aguirre.

