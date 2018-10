MÁS DE 300 EXTRANJEROS NO ENTRARON AL PAÍS POR NO PORTAR CERTIFICADO DE VACUNA CONTRA FIEBRE AMARILLA

Lee más: NICARAGUA EXIGE CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA FIEBRE AMARILLA A ALGUNOS VIAJEROS

Más de 300 extranjeros fueron devueltos del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en Managua hacia su país de origen, por no portar su certificado de vacuna contra la fiebre amarilla. “Entre noviembre y esta fecha, por el aeropuerto son más de 300 personas las que se han devuelto y eso es un impacto significativo porque estas son personas que efectivamente han sido afectadas, desafortunadamente sin querer”, dijo el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguirre. “Esto tiene un impacto en estas personas y en lo que estas personas van a decir de Nicaragua y su experiencia de haber querido entrar al país y no haber podido entrar. Teníamos personas que venían a hacer turismo, teníamos personas que venían a negocios, teníamos personas que son inversionistas, a funcionarios de otros gobiernos, todo tipo de casos de han dado”, agregó Aguerri.El presidente del COSEP recomienda hacer una mayor divulgación de esta normativa de emitió el Ministerio de Salud (Minsa) el 16 de enero de 2017. “Creo que hace falta una mayor estrategia de divulgación de este tema para que no sigamos viendo tantas personas afectadas en los aeropuertos y ahora en los pasos terrestres del país donde también están haciendo la misma política”, finalizó el dirigente empresarial. En enero del año pasado, la vicepresidenta Rosario Murillo, informó que esta “medida indica que todos los viajeros que ingresen a Nicaragua procedentes de una zona respecto de la cual la OPS/OMS ha determinado que existe riesgo de transmisión activa, deben cumplir con el requisito de presentar certificado internacional de vacunación contra esa enfermedad”. Los países de procedencia prioritarios son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Panamá, Venezuela, Paraguay y Perú. La medida también incluye a todos los países africanos, excepto la República Democrática del Congo, Tanzania, Santo Tomé y Príncipe, y Somalia.El certificado extendido debe ser por la autoridad sanitaria competente del país de procedencia y debe tener al menos 10 días de vigencia cuando la persona ingrese al país. La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados. El término "amarilla" alude a la ictericia que presentan algunos pacientes. Los síntomas de la fiebre amarilla son: fiebre, cefaleas, ictericia, dolores musculares, náuseas, vómitos y cansancio. La fiebre amarilla puede prevenirse con una vacuna muy eficaz, segura y asequible. Una sola dosis es suficiente para conferir inmunidad y protección de por vida, sin necesidad de dosis de recuerdo. La vacuna ofrece una inmunidad efectiva al 99% de las personas vacunadas en un plazo de 30 días. *Foto Pixabay

