APRUEBAN REFORMAS QUE DISFRAZA DESTITUCION DE RIVAS

Administrar y ejercer la representación oficial y legal del CSE. Proponer para su aprobación al secretario de actuaciones del CSE, cargo que no podrá ejercer ningún magistrado propietario o suplente. Proponer para su aprobación al secretario general y a los directores generales. Proponer para su aprobación el presupuesto ordinario y de elecciones del CSE. Sustituir al presidente del CSE en caso de ausencia temporal. Las demás que le confiera la ley.

La Asamblea Nacional aprobó con 74 votos a favor y 15 en contra, la reforma de la Ley Electoral que le otorga más atribuciones al vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell, disfrazando de esta manera la destitución de Roberto Rivas como presidente de ese poder del Estado De acuerdo con la reforma a la Ley Electoral, al vicepresidente del CSE, deberá representar legalmente a ese poder del Estado, nombrar al secretario de actuaciones, al secretario general y aprobar el presupuesto. Estas son las funciones que tendrá el vicepresidente del CSE:Estos cambios están contenidos en una reforma al artículo 14 de la Ley Electoral. Durante la discusión de esta reforma electoral el jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, Miguel Rosales, manifestó que " el presidente del Poder Electoral será decorativo". “En este caso el verdadero presidente va ser el vicepresidente, es decir, un rey sin corona”, dijo Rosales. “Nosotros nos oponemos, eso no es correcto… Con esto no se mejora la situación del Consejo Supremo Electoral, se empeora y el mensaje que mandamos es que el Consejo Supremo Electoral es una trinchera en donde se quieren empoderar y mandar desde abajo... Lo que se debe hacer es un cambio total en el Consejo Supremo Electoral, así como lo solicitamos, Nicaragua lo que demanda es que hayan personas transparentes para nuestras elecciones electorales, este cambio es para empeorar”, expresó el jefe de bancada del PLC. Mientras tanto, Violeta Granera, del Frente Amplio por la Democracia (FAD) tras conocer la aprobación de la reforma electoral, lo calificó como “una ridiculez”. “Quieren dejar a Rivas con inmunidad porque tienen un compromiso. Esta reforma deja al rey sin corona... El gobierno se está equivocando una vez más, tomando esas decisiones, a nadie engañan”, dijo Adán Bermúdez, vicepresidente del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Por su lado, la diputada liberal, María Fernanda Flores rechazó totalmente esta reforma presentada por la bancada del Frente Sandinista, que "demuestra sus intereses políticos. Le quitan el poder a un presidente del Poder Electoral y se lo dan a un vicepresidente ¿Qué clase de show es ese? no nos van a dar atol con el dedo". "Nicaragua no solo es del dictador Ortega y su partido, Nicaragua es de todos. El único trabajo que se hace en la Asamblea Nacional es el trabajo que manda el dictador Ortega", agregó Flores. La presidenta de CxL, Kithy Monterrey dijo que con esta reforma "se le va a pagar a un rey que no va a trabajar". El diputado aliado del Frente Sandinista, Wilfredo Navarro justificó la reforma electoral, aduciendo que las nuevas funciones del vicepresidente del CSE va a dinamizar las actividades de ese Poder del Estado. "Ni en Estados Unidos ni en Nicaragua hay una causa abierta contra Roberto Rivas, ¿Por qué tienen ese posicionamiento con que se juzgue a Roberto Rivas?. Para el exembajador de Nicaragua, Bosco Matamoros con esta decisión "continuamos en el mismo error, la estrategia es equivocada. Este procedimiento se hizo dándole la espalda a varios sectores". "Estamos viviendo una crisis, este procedimiento deja mucho que desear", agregó Matamoros.

