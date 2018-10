ALCALDES DE CxL HEREDAN DEUDAS MILLONARIAS

11:14 a.m.

Las alcaldías del Partido Ciudadanos por la libertad (CxL) heredaron deudas millonarias, reducción de transferencias municipales, generosos convenios laborales y la enajenación de propiedades, entre otras anomalías que supuestamente enfrentan en sus localidades. Así lo denunciaron las autoridades del partido, junto a los alcaldes de Murra, El Almendro, El Cuá y Santa María de Pantasma, que vinieron a Managua a denunciar supuestas arbitrariedades heredades de las administraciones sandinistas. Aunque el alcalde de San Sebastián de Yalí no estuvo en la conferencia de prensa, la situación es similar en la administración municipal de ese municipio, según CxL. “Nos dejaron motos sin llaves, motos sin documentos, la camioneta ni siquiera frena, y mil cosas más que podemos encontrar dentro de esa alcaldía. Además hay un famoso convenio amañado de los trabajadores que quieren encima de castigar a ese pueblo humilde almendreño, quieren quitarle el presupuesto… son millones lo que quieren pues”, dijo Reynaldo Galeano, alcalde de El Almendro. “Nos dejan una deuda de 1 millón 100 mil para un contratista, ahí tenemos los documentos; y 1 millón 700 mil que se quieren llevar con la indemnización que es un convenio amañado, hay declaración de los trabajadores de la alcaldía que lo hicieron, el sindicato lo formaron después de las elecciones y el convenio lo elaboraron en oficinas y se los llevaron a ellos a firmar”, indicó Isidro irías, alcalde de El Cuá. “De repente los trabajadores me pusieron la renuncia toditos, 13 de confianza se lo pusieron a la alcaldía anterior y 27 me la pusieron a mi persona con un convenio de pagarles en 90 días”, expresó Francisco Herrera, alcalde de Murra. “Fueron reducidas tajantemente las transferencias, creo que es una violación completamente a los derechos de la gente más desposeída, porque es la gente que necesita sus proyectos, la gente que necesita sus servicios básicos para poder vivir como personas dignas”, aseguró Óscar Gadea, alcalde de Santa María de Pantasma. La presidenta de CxL, Kithy Monterrey, calificó la situación como un acto de venganza política y dijo que enviarán una queja formal ante Hacienda y la Contraloría. “Como una venganza del Frente Sandinista en contra de aquellos pueblos que osaron votar en contra de ellos”, declaró Monterrey.

