RELACIONES ENTRE RUSIA Y LATINOAMÉRICA AMENAZAN A EEUU, ADVIERTE EL PENTÁGONO

4:02 a.m.

Las relaciones de Rusia con los países de América Latina podrían representar una amenaza para EEUU, así lo declaró el jefe del Comando Sur estadounidense, Kurt Tidd. “El creciente papel de Rusia en nuestro hemisferio es muy preocupante, dada su inteligencia y capacidad cibernética, así como su intención de socavar la estabilidad y el orden internacional y desacreditar a las instituciones democráticas", dijo Tidd ante un comité del Senado estadounidense. Asimismo agregó que si no se controla, la presencia de Rusia podría convertirse "en una amenaza crítica para Estados Unidos". Según Kurt Tidd, un acceso ampliado de Rusia a los puestos en Cuba, Nicaragua y Venezuela hace posible "una recolección de inteligencia marítima más frecuente y una demostración de fuerza en el Hemisferio Occidental". "Las relaciones sólidas con estos tres países proporcionan a Rusia una plataforma regional para enfocar en las instalaciones y activos de Estados Unidos y las naciones socias", señaló. El militar estadounidense agregó que "Rusia es un competidor estratégico que activamente trata de debilitar las alianzas de EEUU y socavar sus intereses en la región". Rusia intenta difundir información falsa en América Latina a través de sus medios de comunicación en español, declaró Tidd. "Moscú intenta moldear falsamente el entorno informativo de América Latina a través de sus dos servicios dedicados a noticias y multimedia en español y mediante sus campañas de influencia para afectar el sentimiento público", recalcó. A principios de febrero, el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores declaró que la política de Rusia hacia América Latina "es abierta, no ideologizada, carece de agenda oculta y no está dirigida contra nadie". Por su parte, la Cancillería rusa también subrayó que las relaciones con los Estados de América Latina, se basan en intereses comunes y la cooperación se desarrolla en diversos ámbitos. El Ministerio de Exteriores ruso hizo estas declaraciones en respuesta a las palabras del secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, que el 1 de febrero cuestionó la creciente presencia de Rusia en América Latina.

