VÍCTIMA DE PIES AMPUTADOS DESMIENTE A POLICÍA NACIONAL: “ME TORTURARON”

Juan Rafael Lanzas Maldonado, el hombre al que le amputaron los pies el pasado mes de noviembre, rechazó la versión de la Policía Nacional que dijo que este ya estaba enfermo de Vasculitis al momento de su detención, por supuestamente haberse robado cuatro bombas de fumigar. “No estoy de acuerdo con lo que dijo la Policía, están diciendo que yo ya padecía de la enfermedad y yo no padecía de ninguna enfermedad. Dicen que las cosas que me robé yo, cuatro bombas, eso es mentira, esas bombas son mías… Ellos se quieren lavar las manos conmigo”, dijo Lanzas a 100% Noticias.“Yo no padecía de ninguna enfermedad, si ellos no me hubieran golpeado, yo no me hubiera enfermado. Ellos me pusieron en un baño, ese virus yo lo agarré en los mismos baños, pero fue también por los mismos golpes, hasta los mismos doctores dijeron que fue por los golpes… Espero que castiguen a los que me hicieron esto, porque por culpa de ellos estoy así. No pueden hacer esto con uno de puro gusto”, expresó Juan Rafael. La víctima explicó que las bombas por las que se le acusó de robo son de su propiedad, pues es supuesto denunciante constató que la numeración de estas eran diferentes a las suyas. La Policía Nacional se refirió el pasado lunes en el caso de Juan Rafael, dando detalles sobre las atenciones y diagnóstico médico que se le brindó tras ser detenido por el supuesto delito de robo agravado en la comarca Cerro Colorado, en Matiguás, Matagalpa el pasado 30 de noviembre, y que terminó en la mutilación de sus pies, por presentar Vasculitis (inflamación de vasos sanguíneos secundarios, procesos de infección e inmunitario), al ser atendido el jueves 11 de enero 2018, en el Hospital Escuela César Amador Molina de Matagalpa. “El martes 23 de enero de 2018, el ciudadano Lanzas Maldonado, se le presenta Estenosis de las Arterias Dorsales de ambos pies, lo que provocó Necrosis (Muerte de Tejidos), por tanto, los médicos tomaron la decisión de amputarle ambas piernas”, declaró el Comisionado General Francisco Díaz, Subdirector de la Policía Nacional.El doctor Julio Espinoza, Subdirector General del Instituto de Medicina Legal, declaró que esta institución valoró al Lanzas Maldonado en dos ocasiones (el 11 de enero, y el 12 de febrero). “En la primera ocasión el Diagnóstico Médico Legal establecía la necesidad de remitir a emergencia al señor Lanzas Maldonado, porque presentaba un shock. Presentaba mareos, fiebre, dolores de cabeza; ya presentaba sangrado en las encías; y presentaba Purpura Trombocitopenica, que se estaba diseminando alrededor de la espalda”, precisó el médico. Espinoza, explicó que la Purpura Trombocitopenica, es un trastorno de la sangre que provoca la formación de coágulos, sangre en pequeños vasos sanguíneos, y por tanto, se le tiene que diferenciar de las lesiones traumáticas, conocidas como la Equimosis, y que esta es una exacerbación de los vasos sanguíneos; y que esta va presentando distintos tipos de coloración por la edad misma; es azulado rojizo, después toma otro color, hasta finalizar amarillento. “Dejo establecido lo de la Purpura Trombocitopenica, porque no tenemos que confundir. Y en este sentido esto es lo que presentaba el Señor Lanzas Maldonado”, dijo Subdirector del Instituto de Medicina Legal. El galeno comentó que Lanzas, producto de este proceso de Shock, también presentó una Esplenomegalia (agrandamiento del vaso); además presentó después un proceso de inflamación de los vasos sanguíneos, conocido como Vasculitis. “La vasculitis ocurre cuando el sistema inmunitario ataca a los vasos sanguíneos; y esto puede ocurrir ya sea por una infección, por un medicamento o por una enfermedad. La causa es totalmente desconocida, y ataca las arterias, venas y los capilares”, expuso. En este sentido, el doctor Espinoza, mantuvo que esto fue lo que provocó la Estenosis a Lanzas Maldonado, por lo que los médicos especialistas tomaron la decisión de amputarle ambas piernas. Lo que la Policía no aclaró es que si los oficiales golpearon a Lanzas Maldonado a como señalaron sus familiares.

