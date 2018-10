22, Febrero, 2018 22, Febrero, 2018 12:28 p.m. 12:28 p.m.

PROPONEN CÁRCEL PARA MÉDICOS QUE VIOLENTEN A EMBARAZADAS

Una polémica iniciativa de ley propuso este jueves la Bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cuyo nombre es: “Ley del Nacimiento Humanizado”, que propone la adición del artículo 11 a la ley 779, ley contra la violencia hacia las mujeres y reformas al código penal. La diputada del PLC, María Fernanda Flores, es quien está impulsando la iniciativa que establece penas carcelarias de 1 a 3 años para aquellos médicos y personal de enfermería que ejerzan violencia sobre las mujeres embarazadas, en términos médicos, violencia obstétrica. La ley define entre la violencia obstétrica todas aquellas técnicas innecesarias de aceleración del parto y que alteren el proceso natural, sin obtener el consentimiento voluntario de la mujer que va a parir o de algún familiar. “A través de esta ley, estamos apoyando a la mujer nicaragüense, estamos respaldando a la mujer nicaragüense y estamos exigiendo sus derechos, sobre todo la reforma que se tiene que hacer o la adición del artículo 11 a la ley 779 y al código penal, para que estas personas que caen en esto, sean sometidas a un proceso de 1 a 3 años de sanción, ya sea de prisión y suspendidos sus derechos de practicar, porque esto es una realidad”, dijo María Fernanda Flores. Flores señala que los médicos por la parte publica tienen un exceso de trabajo y eso los obliga, muchas veces, a ser un poco negligentes, y no tratar los partos a como debe ser. "Esto no se trata de mandar a la cárcel a nadie, se trata de que necesitamos un instrumento legal que nos proteja a la hora de ser víctimas en un parto, muchas veces nuestras mujeres no saben lo que les está haciendo", dijo Flores. “Quiero se clara, esta iniciativa no es en contra de los médicos, ni es político, es una alerta que debemos tener todas las mujeres de Nicaragua, y es que la cesaría solamente se debe practicar por problema de salud, no por alguna otra razón”, añadió la diputada. La iniciativa también pretende regular el número de partos por cesáreas, ya que actualmente de cada 100 nacimientos 27 son por cesárea. Brenda Ponce, es una mujer que a sus 26 se prepara para su segundo parto. La mayoría de mujeres consultadas prefieren el parto de forma natural, sin embargo, Breda Ponce, una ciudadana embarazada dijo que deseaba cesárea para poder operarse. “Yo quiero cesárea, pero viene normal el bebé, ya le dije a la doctora que quiero cesárea porque quiero cancelarme”. En los últimos tres años los partos por cesárea han incrementado en 18% en el país.