CSJ NO HA DESCONOCIDO FACULTADES DE DERECHO DE UNIVERSIDADES DEL COSUP

El vicepresidente del Consejo superior de Universidades privadas (COSUP), Adrián Meza aclaró en el programa 100% Entrevistas de 100% Noticias, que en ningún momento la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha desconocido los títulos de las carrera de derecho de Universidades como Paulo Freire, UENIC, UPONIC y Universidad del Norte. El doctor Meza aclaró lo dicho por el Presidente del COSUP Adán Bermúdez, quien sostuvo a un medio escrito que en los últimos meses la CSJ no ha reconocido los títulos de los abogados de universidades legalmente constituidas. Sobre lo expresado por Bermúdez, el Dr. Meza dijo: "tenemos que admitirlo, con respeto y con cariño para nuestro presidente, pero hubo un error de enfoque en la declaración, jamas y lo repito categóricamente, jamás la CSJ de Nicaragua ha desconocido las facultades de derecho legalmente instituida de las universidades del consejo superior de universidades privadas”. Meza dijo reiteró durante la entrevista que la CSJ jamás se ha negado a reconocer los títulos de derechos de sus facultades y brindó datos “concretos”: “Universidad Evangélica de Nicaragua (UENIC): 456, Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC): 2,350 graduados en 27 años de funcionamiento, no solo incorporado a la corte, jueces y magistrados fueron graduados de UPONIC y actualmente ejercen sus funciones, Universidad Nicaragüense de Norte (UNN): 589 graduados incorporados sin problemas; Universidad Pablo Freire (UPF): 682 graduados en 15 años de trabajo incorporados sin problemas. Meza indicó que no han realizado sumas totales, pero que en las 4 universidades mencionadas se suman 4,077, graduados que no han tenido ningún problema. Lo que el Consejo Nacional de Rectores y la CSJ discuten de manera natural, es lo que se llama el programa de convalidaciones para graduados que, teniendo una primera carrera quieren estudiar una carrera de derecho y eso es natural. “La CSJ en el marco de los trabajos de reordenamientos curriculares que estamos haciendo con ellas, pidió una explicación clara al respecto, y a nosotros no pareció natural”, refirió Meza Explicó, que como universidades se mueven en dos direcciones, número 1: los vacíos jurídicos en la regulación de la educación superior que se aprecian en la ley 89, están resolviendo sobre la base de acuerdos y resoluciones que se adaptan en el Concejo Nacional de Rectores; numero 2: a partir de ese marco referencial, cada una de las universidades con su reglamento y su norma académica, procesa todo lo que tiene que ver con su vida académica. Finalmente, el rector dijo que lo esperan es que la CSJ con su interlocución gubernamental nacional del CNR, logren resolver los temas que están pendientes, o bien los programa de convalidaciones. A continuación te dejamos el programa completo con las delcaraciones.

