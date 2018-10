CONGRESISTA ESTADOUNIDENSE AHORA ESTÁ EN CONTRA DEL NIC ACT

Lee también: 8 DE CADA 10 NICAS RECHAZAN LA NICA ACT

El congresista Francis Rooney que inicialmente apoyó a la congresista Ileana Ros-Lehtinen en su campaña contra Nicaragua para aprobar la Nica Act, ahora está en contra esa iniciativa de ley y está cabildeando para que no sea aprobada. El diario Miami Herald reporta que el republicano por Naples, fue uno de 25 legisladores que se sumó a un proyecto de ley de Ros-Lehtinen que limita los préstamos estadounidenses al gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hasta que implemente reformas democráticas en el país. Pero el legislador criticó recientemente a Ros-Lehtinen en uno de sus temas favoritos, y a esta no le gustó. Según Ros-Lehtinen, Rooney comenzó a recorrer el Senado federal con empresarios nicaragüenses para cabildear contra el proyecto de ley Nica Act, después que se aprobó en la Cámara con su apoyo. “Que Rooney haya decidido cabildear contra un proyecto de ley que él mismo copatrocinó, y hacerlo sin tener la cortesía de avisarme, eso es algo prácticamente desconocido en esta institución”, dijo Ros-Lehtinen. “¿Y entonces dar el paso adicional de participar activamente en el cabildeo activo contra la iniciativa de ley, ir al Senado a cabildear a a senadores contra el proyecto que copatrocinó? No conozco bien a Rooney, pero eso no está bien, no está nada bien”, declaró al Miami Herald la congresista.“Rooney puede dedicar todos los días a cabildear contra la ley en el Senado”, dijo Ros-Lehtinen. “Lo aliento a gastar su tiempo en eso porque creo que la libertad triunfa sobre estas tácticas de cabildeo”. Rooney tiene lazos de negocios con Nicaragua. El negocio de construcción de la familia que él dirigió antes de ser elegido al Congreso construyó tanto la sede del Grupo Pellas en Managua, un proyecto antisísmico de 595,000 pies cuadrados que tiene una torre de oficinas de 10 pisos y un garaje de estacionamiento para 500 vehículos, detalla el rotativo. Por otra parte, Ros-Lehtinen dijo que la única razón por la que su proyecto de ley no se ha aprobado todavía en el Senado es debido a “asuntos de calendario y tiempo”. Varios senadores de ambos partidos, entre ellos el republicano floridano Marco Rubio; el también republicano Ted Cruz, de Texas; Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, y Patrick Leahy, demócrata por Vermont, han patrocinado una versión del proyecto de Ros-Lehtinen en el Senado. “Si permitimos que la elite gobernante de Nicaragua se aproveche de préstamos internacionales para unir sus empresas corruptas con regímenes antiestadounidenses, estamos haciendo la vista gorda”, dijo Cruz en un comunicado. El funcionario estadounidense dijo que Rooney lleva con él a representantes nicaragüenses para reunirse con senadores. Ros-Lehtinen dijo que habló con Rooney poco después de enterarse de lo que estaba haciendo a sus espaldas, aunque no tuvieron una conversación larga. “Le dije: ‘Esa no es una buena forma de crear relaciones’ ”. “Le di el beneficio de la duda de que quizás no sepa que está mal hacerle eso a un colega republicano, de la Florida, cuyo proyecto de ley patrocinó, para entonces cambiar de postura porque un cabildero te cambió la opinión. Esperemos que sea un error de novato”.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!