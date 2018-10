MÁS DE 13 MIL POLICÍAS EN PLAN VERANO 2018

10:53 a.m.

La Policía de Tránsito Nacional, informó que para esta Semana Santa más de 13 mil policías estarán abocados a garantizar la seguridad, sobre todo vial para tratar de evitar muertes por accidentes de tránsito, bajo el Plan Verano 2018. Los oficiales patrullarán 42 puntos que llevan hacia los destinos turísticos, y donde más se han registrado fallecidos. Tránsito, no permitirá que los vehículos excedan la cantidad de pasajeros permitidos, se harán controles y coordinaciones, con las delegaciones departamentales. Cabe destacar que la semana anterior no se registraron muertes en 142 municipios del país. “A partir del domingo 25 de marzo hasta el primero de abril entrará en funcionamiento nuestro Plan Verano, cuyo objetivo es garantizar que las familias nicaragüenses y personas de otros países disfruten y celebren las actividades religiosas, tradicionales y recreativas de Semana Santa en paz, tranquilidad y seguridad”, expresó el Comisionado General Francisco Díaz, Subdirector de la Policía Nacional. Foto: PN Entre la articulación operativa, la Policía trabajará en conjunto con el Ejército de Nicaragua, Intur, Cruz Roja, Minsa, Migob, Sinapred, además de las iglesias y la empresa privada. De igual manera, estarán trabajando con el funcionamiento de la línea directa de emergencia 118 y la movilización de las fuerzas policiales en todo el territorio nacional. “Entre las prohibiciones están la portación de armas de fuego desde el 24 de marzo al primero de abril, la venta y consumo de bebidas alcohólicas a niños, niñas y adolescentes, la circulación y estacionamiento de autos en las costas. En cuanto a las recomendaciones, instamos a no conducir en estado de ebriedad, respetar las señales de tránsito y límites de velocidad, uso del cinturón de seguridad y casco”, agregó Díaz.

