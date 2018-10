PADRE DEL NIÑO RAPTADO EN SIUNA ENVÍA CARTA A COMISIONADO FRANCISCO DÍAZ

4:09 a.m.

El señor David Jirón Barrera, padre del niño Francisco Gadiel Jirón Laguna, quien fue raptado en Siuna hace 11 meses, se presentó este miércoles a la Policía Nacional de plaza El Sol en Managua para entregar una carta dirigida al Comisionado General Francisco Díaz, subdirector de la institución, donde le pide continuar con la búsqueda de su hijo.El pequeño fue raptado el 20 de abril del año pasado en la comunidad San Martín Yaoya, su madre Ana María Laguna, lo había dejado dormido en una hamaca después de amamantarlo y se dirigió a buscar leña para cocinar, luego de 10 minutos que retornó a la vivienda, el niño ya no estaba. David Jirón Barrera, padre del niño Francisco Gadiel Jirón Laguna “Le pido desde lo más profundo de mi corazón, oriente a la delegación departamental de la Policía Nacional del Triángulo Minero, Prinzapolka y Mulukukú, y a todas las delegaciones del país, activar un plan de búsqueda que permita que nuestro hijo sea encontrado como fue el caso del niño de Chinandega”, reza parte del documento. “Mi esposa y mi familia hemos pasado estos 11 meses en peregrinación, moviéndonos por todo el país para verificar casos de niños que aparecen en comunidades o comarcas adoptados, para esto hemos tenido que vender nuestras pocas pertenencias y hasta las tierras heredades, pero ya no contamos con recursos, por lo que acudimos a usted para tener certeza que no dejarán en olvido a nuestro hijo”, agrega la misiva.

