CANITEL: “INTERNET NACIÓ PARA SER LIBRE”

“El internet nació para ser libre”, aseguró el presidente de la Cámara Nicaragüense de Telecomunicaciones (CANITEL), Hyalmar Ayestas sobre la consulta que se abrió para regular el uso de las redes sociales. “Al internet hay que tenerle cuidado y hay que protegerlo y fomentar la forma en que cada vez más nicaragüenses utilicen el internet para una manera de poder comunicarse, informarse y aprovecharlo en pro de la educación” Ayestas dijo que el gobierno no las ha invitado a la consulta y sugirió tomar experiencias de otros países con respecto a la penalización de ciber delitos como el bullying pero sin afectar el manejo libre de las redes sociales. “Hay que ver cuáles son las mejores prácticas que se han realizado en los otros países que nos llevan un poco más la delantera en el resto de Latinoamérica”, agregó Ayestas.“Tiene que estar libre y no hay que abusar y ver de qué manera de que toda la gente que abusa con el internet ya sea con información falsa, calumnias, injurias, etc, pues habría que ver de qué forma poner un atajo a eso”, expresó Rosendo Mayorga, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN). Por su parte, el Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, se pronunció contra cualquier interés político que afecte la libertad de expresión y abogó más por la autorregulación y responsabilidad sobre el uso de las redes sociales. “Estamos en contra de cualquier interés político que vaya a buscar ir en contra de la libertad de expresión. Pero también hay situaciones que tenemos que buscar como equilibrar, hemos visto casos recientes que fueron positivos como fue el caso del niño secuestrado en Chinandega”, refirió Aguerri.

