ABOGADOS MARCHAN Y EXIGEN NO MÁS CIRCULARES DE LA CSJ

Un grupo de abogados realizaron una marcha hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir a los magistrados que no emitan más circulares, pues su función no es legislar. “Esta es una manera que nosotros estamos rechazando las distintas decisiones que ha tomado la Corte Suprema alrededor de las circulares, de los no cumplimientos de las sentencias por parte de la Policía y que la Corte no hace nada para que se cumplan las órdenes de libertad, las reivindicatorias, los desalojos”, dijo una abogada. “Se está rompiendo el sistema de leyes en nuestro país, aquí cada institución está haciendo lo que quiere”, expresó otra jurista. Los profesionales del derecho piden también respeto a las diversas instituciones del Estado a la hora de tratar de conversar con sus clientes en las celdas. “La Policía no nos deja trabajar, a través de las circulares la Corte Suprema de Justicia nos quiere poner el bozal”, comentó un abogado.

