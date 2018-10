A juicio del experto en Derecho Internacional, Mauricio Herdocia, Colombia debe respetar a Nicaragua, refiriéndose a su zona económica exclusiva. Los reclamos de Colombia se basan en que Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales. No obstante, Mauricio Herdocia señala que la sentencia de la Corte Internacional emitida en el 2012 no establece ningún permiso de pesca. “El hecho de que la zona económica exclusiva, le pertenece de manera excluyente a Nicaragua y solo a Nicaragua; Nicaragua no ha concedido ningún derecho histórico de pesca a poblaciones raizales de la isla de San Andrés, que lo único que ha hecho es actuando en un espíritu de generosidad y ha indicado que, en el marco de su soberanía, está dispuesta a contemplar permisos soberanos, emitidos por Nicaragua de pescas para estas poblaciones en el ámbito de la pesca raizal, de la pesca de supervivencia y de la pesca artesanal”, señaló Herdocia. Herdocia, además manifestó que la corte ya ha fijado los plazos y que en los próximos meses Nicaragua tendrá que desarrollar todos sus alegatos alrededor de esta contrademanda que señala Herdocia como “la principal”. Por otro lado, indicó que hay otra contrademanda, pero está referida a los límites que Nicaragua ha venido emitiendo sobre la base de sus leyes internas que se trata de un proceso más sencillo. “La punta de lanza de Colombia es sin duda, la intención de quitarle los derechos a Nicaragua en relación con su zona económica exclusiva, una amenaza grave a los derechos de soberanía de Nicaragua y otros derechos”, dijo el especialista.

