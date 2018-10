POLICÍA EVITA DESORDEN DE VENDEDORES AMBULANTES EN SAN JUAN DEL SUR

Las cámaras turísticas de San Juan del sur se mostraron satisfechas con el accionar de la Policía Nacional, que evitó la instalación de vendedores ambulantes, quienes el año pasado se tomaron todas las calles provocando un caos total.Empresarios turísticos de la zona, indicaron que este jueves santo se presentó un alto mando de la Policía Nacional a San Juan del Sur. Salió a su paso un “vendedor ambulante” quejándose que iba a denunciar ante la Vicepresidenta, que no se estaba acatando en su orden de libertad irrestricta para ellos. Según los comerciantes, el vendedor ambulante traía consigo 3 camiones de cerveza en lata con 40 vendedores empleados suyos para instalarlos a lo largo de la calle costera con toda la logística que brinda la cervecería de termos y barras de ventas. “Por supuesto que tenemos aceitados los mecanismos para parar ese tipo de operaciones que el año pasado hicieron su agosto en detrimento de quienes pagamos impuestos, Inss, etc. A otro que paramos fue a un pobrecito que traía 2 camiones con 60 licuadoras, mesas y toldos y que venían a echarse el millón porque el año pasado ante la orden de permiso irrestricto hasta pusieron garrobos del tendido eléctrico público e instalaron varias mantenedoras”, dijo un comerciante.Por otro lado, expresó que a los buses se les está induciendo desde la Boca de la Montaña hacia playas del norte y la mayoría se regresa a San Jorge. “La clase media que se corrió el año pasado y que entre domingo y martes casi no vino temiendo una redición del relajo del año anterior, comenzó con timidez a venir el miércoles y ayer jueves vino con más fuerza. Hoy viernes veo bastante carros y camionetas y por aplicarse las medidas de ordenamiento vial consensuadas, no hay caos en las calles, al contrario, hay policías dando vías y los combatientes históricos están a cargo de cobrar en cada calle por cuido de carros” señaló. Los negociantes manifestaron que se normó parque solo en la banda derecha y que ayer una grúa se llevó 42 carros parqueados en la vía izquierda. Dos buses que lo hicieron pagaron en el depósito municipal 3,000 córdobas de multa y a los carros les cobran multa de 500 córdobas.“Con planificación y sin populismo todos ganamos. A nuestro gobierno cuando la caga hay que hablarle claro, sin miedo, con argumentos contundentes y con presión gremial, popular y mediática; con el apoyo de amigos razonables los haces bajar su soberbia, retomar humildad y rectificar errores” refirió un empresario turístico. Hasta el momento, la playa está limpia y más llena, pero se estableció el orden de años previos al 2016 que se rompió el año pasado por decisiones equivocadas, conocidas que con un año de denuncias y lucha se lograron revertir.

