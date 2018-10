MURILLO: “NO HA SIDO POSIBLE CONTROLAR INCENDIO EN INDIO MAÍZ”

Lee más: LAS ESPECIES AFECTADAS EN INCENDIO DE LA RESERVA INDIO MAÍZ

El Gobierno de Nicaragua decretó Alerta Amarilla para Río San Juan, Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Chontales, Zelaya Central, León, Chinandega, Caribe Norte, y Managua por Incendios Agropecuarios y Forestales, anunció en conferencia de prensa el titular de SINAPRED, Guillermo González. La vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo, dijo este mediodía que están trabajando con el batallón ecológico del Ejército para combatir el incendio que devora miles de hectáreas de la Reserva Indio Maíz, sin embargo no ha sido posible controlarlo. “Tenemos el reporte del doctor Guillermo González, quien nos informa que el COMUPRED en San Juan de Nicaragua inspeccionó el avance del incendio forestal registrado desde el 3 de marzo, el reporte es de mil manzanas quemadas y desgraciadamente es bastante difícil a pesar de todo el desplazamiento del Ejército, de los brigadistas, bastante difícil poder controlarlo y se espera que se desplace por la vegetación, se espera que se desplace en dirección Oeste. No ha sido posible controlarlo, gracias a Dios no presenta riesgo para las familias que viven cerca. Se mantiene el Ejército, los brigadistas, la brigada ecológica combatiendo el incendio con rondas corta fuego para procurar que no siga avanzando”, señaló Murillo.La vicemandataria anunció que sería hasta el próximo lunes que darán a conocer un plan de trabajo para contener tragedias como la que ahora afecta a la Reserva Indio Maíz. “El doctor Guillermo González está ya concluyendo también el plan de trabajo para contener, para lograr juntos prevenir estas tragedias, desgracias para la naturaleza, y están aquí todas las acciones que vamos a realizar desde nuestra Policía Nacional, Ministerio de Agricultura, por su puesto el Ejército de Nicaragua, la Defensa Civil, las brigadas ecológicas, los Bomberos y la codirección del SINAPRED, tenemos un plan completo que vamos a dar a conocer, lo estamos todavía afinando, lo vamos a dar a conocer el día lunes”, indicó. “El doctor González además está haciendo propuestas al Presidente para desde este plan trabajar un sistema de alertas alrededor de este tipo de incendios”, agregó Murillo. Estas son imágenes publicadas por el presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, donde se observa el avance del fuego en el pulmón de nuestro país, desde el primer día hasta hoy viernes. Incendio día martes 3 de abril Incendio día miércoles 4 de abril Incendio día jueves 5 de abril Incendio día viernes 6 de abril