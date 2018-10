EJÉRCITO NO DESCARTA MANO CRIMINAL EN INCENDIO DE INDIO MAÍZ

La Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, brindó este miércoles el segundo informe sobre el avance del trabajo realizado en la Reserva biológica Indio Maíz.El Jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, Rogelio Flores, manifestó que no se descarta mano criminal ante este incendio forestal que azota desde el pasado martes a una de las reservas más importantes de la región. “Estos fenómenos son provocados por los seres humanos, pero no sabemos a ciencia cierta quiénes son los responsables. Sabemos que no son naturales”, destacó. Flores manifestó que por el momento el enfoque de la Defensa Civil no es identificar al culpable, sino trabajar en el control y la extinción del fuego, pues asegura que eso le corresponde a la Procuraduría o a la Policía Nacional, “nosotros estamos concentrados en la parte del control del incendio”, sostuvo. Este miércoles, Alicia McRea expresidenta de la comunidad de Indian River en San Juan de Nicaragua, informó que se identificó al supuesto autor del incendio en la Reserva Indio Maíz. Se trata de un hombre llamado Pedro, de quien todavía se desconoce su apellido, el supuesto responsable del fuego, tendría 3 años de vivir en la finca “Palo Bonito” en la comunidad Siempre Viva.El Ejército insiste en que el incendio no ha pasado a la zona núcleo y que se mantiene el mismo dato de 3,585 hectáreas afectadas que equivalen a un poco más de 5 mil manzanas. “Los focos de incendio están todavía largo del núcleo de la reserva. Hay otros focos que se encuentran de mayor magnitud un poco más al oeste, cerca de las riveras del Rio Indio, todavía estamos manteniendo una distancia, fuera del Rio San Juan”, informó.Según el informe, hasta el día de hoy se han desarrollado 86 misiones de descarga de aguas, con las cuales se han transportado y descargado 50 mil galones de agua en un tiempo de 7 horas, incidiendo en un área hasta de 12 kilómetros. “El comandante en jefe ya hizo coordinaciones en el marco de las cooperaciones que tenemos, estamos esperando la llegada de dos medios, uno de la fuerza aérea de la Marina Armada de México y otro que podría venir de Honduras igualmente a apoyarnos en esta labor, se espera en las próximas horas, o próximos días, sin embargo, lo que podemos decir, es que ya está aquí el Helicóptero Salvadoreño, que vino a las 13 horas”, detalló Flores.El incendio está siendo combatido por 1,350 efectivos militares, 150 de estos fueron sumados hoy, pertenecientes al Batallón Ecológico y a la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería.

