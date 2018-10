PRODUCTORES Y GANADEROS DE UPANIC RESPALDAN RESOLUCIÓN DEL MARENA

Lee más: MARENA PROHÍBE LAS QUEMAS AGROPECUARIAS EN TODO EL PAÍS

Los productores y ganaderos de la Unión de Productores Agropecuarios De Nicaragua (UPANIC), respaldan la resolución del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) que prohíbe las quemas agrícolas, hasta que inicie el periodo lluvioso. “Estamos totalmente en contra de la agricultura ilegal, de la ganadería ilegal que hay en las reservas y todo lo que viene a afectar… Nosotros estamos trabajando en ir concientizando a nuestros ganaderos y agricultores que tienen que tomar medidas para ir deteniendo un poco el avance de las condiciones del cambio climático”, dijo Álvaro Vargas, vicepresidente de UPANIC.Sin embargo, Salvador Castillo, secretario general de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (FAGANIC), dice que la normativa debe especificar las áreas que se deben afectar porque en este país no existe un solo productor que no tenga que limpiar con fuego el área de siembra. “Un productor lo que hace es quemar donde va a producir, y eso tiene que quemarlo necesariamente, yo o conozco un productor donde vaya a producir y no queme, porque necesariamente tiene que quemar la maleza que él corta para poder sembrar. Me parece a mí que es de otra manera (la prohibición del MARENA) tienen que evitarse las quemas aquí en Nicaragua para preservar los bosques… Si en algo estamos claros es que los bosques no hay que quemarlos”, aseguró Castillo. Mediante una resolución administrativa, el MARENA prohibió ayer miércoles las quemas agropecuarias en todo el territorio nacional, hasta que inicie el periodo lluvioso. El MARENA, además, señala que “es obligación de todos los productores dueños de fincas prevenir incendios agropecuarios realizando todas las medidas necesarias”. Asimismo, mantendrá un monitoreo permanente “para prevenir, controlar y velar por el cumplimiento” de la resolución y cualquier violación conlleva sanciones administrativas.

