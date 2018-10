CXL PROPONDRÁ REFORMAS AL INSS

2:52 a.m.

Ciudadanos por la Libertad (CXL) creó una comisión de cinco personas, comisión que el próximo lunes 23 de abril se reunirá con el experto en temas de Seguridad Social Manuel Ruíz, para analizar de manera documentada la propuesta que harán a la nación. “El problema del INSS ha sido el uso no adecuado de los asegurados, eso significa malas inversiones, han hecho préstamos a un montón de personas... yo tengo un listado que me mandó un abogado y no te imaginás la cantidad de cosas que han pasado en el INSS; y además de eso, el problema de los gastos, el súper numerario, el INSS tiene muchos trabajadores y menos ingresos de trabajadores formales que cotizan al Seguro Social, la convierte en una crisis real que hay que buscarle solución”, manifestó Adán Bermúdez, vicepresidente de CXL. Otros partidos como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), presentaron sus propuestas de reformas para salvar al INSS. El asesor económico de la presidencia Bayardo Arce, señaló días atrás que la propuesta o fórmula para salvar al Seguro Social será de consenso con todos los sectores.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!