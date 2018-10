¿CÓMO REACCIONARÍAN SINDICATOS SANDINISTAS EN LA OPOSICIÓN ANTE REFORMAS INSS?

Con plantones de apoyo y no de rechazo así se manifestaron algunos sindicatos sandinistas ante la medida del INSS. La rotonda Hugo Chávez fue uno de los escenarios donde participaron algunos adultos mayores. ¿Pero por qué esta vez es de respaldo y no de rechazo a como estilaban los sindicatos sandinistas en los 16 años que tildaron de neoliberales? La ex diputada Fátima Estrada dijo que “los gobiernos neoliberales nunca pensaron en nosotros los trabajadores, siempre pensaron en ellos. Nosotros sí vamos a defender al INSS, porque es nuestro”.En esa misma sintonía respondió el sindicalista Luis Barbosa. “Vos creés capaz a los neoliberales aplicar estas medidas. Fue (Arnoldo) Alemán cuando nosotros pagábamos el 4%, nos incrementó a 6.25%, nos aumentó 2.25% de un solo tajo y a los empresarios no les aumentó, ellos lo hicieron y querían privatizar el INSS, nosotros luchamos para que no se privatizara. Confiamos que estas medidas van a ser exitosas y lo vamos a ver en la vuelta de un año… Vamos a estar en mejores condiciones te lo aseguro, porque así va a ser”, expresó Barbosa. Pero el diputado Liberal, Miguel Rosales, considera que los sandinistas ya hubiesen quemado el país. “Estuviera incendiándose Nicaragua. Pero también esos dirigentes sindicales sandinistas son cómplices de los que está sucediendo en el INSS”, indicó Rosales. A partir del primero de julio los trabajadores comenzarán a cotizar 7% sobre el salario en lugar del 6.25%, mientras que los empleadores este se incrementará de 19 a 22.50%.

