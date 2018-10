96% DICE NO A LAS REFORMAS DEL INSS, SEGÚN REVELA ENCUESTA DE 100% NOTICIAS

Por: Miguel Mora/ Dir. 100% NOTICIAS. ¡Vamos con todo! Es la consigna que se oye en las rotondas y en las reuniones partidarias del FSLN, vamos con todo en la defensa de las medidas reformatorias que el Gobierno ejecutó unilateralmente en el INSS rompiendo de esta manera la alianza con el empresariado nicaragüense.El COSEP aún no sale de su asombro ante el accionar del gobierno, hoy se publicó mediante decreto ejecutivo en La Gaceta las medidas recaudatorias que amenazan con enfrentar y dividir más al país.Todo hace indicar que los ánimos se pueden salir de control sobre todo si somos testigos de escenas como las que se vivieron hoy en León donde un joven simpatizante sandinista golpeó a un anciano jubilado que portaba una pancarta en una de las primeras protestas que de seguro se seguirán realizando en los próximos días. Al ver al anciano en el suelo decenas de jóvenes se enfrentaron al joven agresor quien no tuvo más que replegarse, para luego acuerpado por sus camaradas volvieron con la agresión hasta empujar la protesta hacia otra dirección.Los sandinistas en el gobierno deben tener mucho cuidado ya que los números son relativos y ahora no se trata de un grupo de políticos a los que se agredirá sino a los ciudadanos que creen que sus derechos están siendo afectados. La salida de los motorizados para tomar control de las calles amedrentando a los aun pocos manifestantes y periodistas, es un arma doble filo. Todo queda registrado, todo se sube a las redes, todos son testigos y sacarán sus conclusiones de su actuación. Victoria pírrica en las calles podrán fanfarronear hoy, pero en la conciencia ciudadana la factura se guardará para el futuro inmediato.Siempre que pasan estos eventos tan transcendentales como la actual crisis del INSS pedimos la opinión de usted como nuestro lector y televidente por lo que procedemos a contratar una aplicación de Facebook donde hacemos una pregunta con opciones de respuesta múltiples. La pregunta es sencilla y directa:Usted tiene la opción de escoger solo por una vez, una de las 12 respuestas que le ponemos a su disposición. Facebook garantiza que solo se puede votar una vez por una opción. En esta mecánica sumamos todas las respuestas a favor o en contra dependiendo de cómo se siente perjudicado o beneficiado por la medida unilateral del gobierno. Así concluimos que el 96% dice sentirse afectado parcial y mucho por las reformas recaudadoras del INSS y tan solo un 4% dice aceptarlas por considerar les favorecen. Encuesta realizada por 100% Noticias Si usted participa en esta encuesta puede acceder a los resultados en línea al instante y en tiempo real. La gran mayoría no apoya al gobierno por considerar que las medidas no resuelven el problema más bien lo agrava, porque perjudica a pensionados, trabajadores y empresarios. Desde hoy el comercio resintió la poca afluencia de clientes. Se percibe en el ambiente inconformidad e indignación. Mientras el FSLN hasta hoy mantiene el control de las calles en la opinión publica una vez más perdió de calle la batalla. ¡Lo podemos hacer mejor! ¡Que Dios bendiga a Nicaragua!