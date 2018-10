22, Abril, 2018 22, Abril, 2018 10:47 a.m. 10:47 a.m.

ERNESTO MEDINA: PRESIDENTE ORTEGA USTED SE EQUIVOCA

Señor Presidente Daniel Ortega: Una vez más se equivoca y desaprovecha la oportunidad de comenzar a buscar soluciones reales a los graves problemas del país, que hasta ahora su gobierno no ha sido capaz de resolver. Rechazo los calificativos con los que una vez más ha ofendido a mis estudiantes que están protestando y hoy esperaban de usted palabras a la altura de un verdadero dirigente preocupado por el futuro de su pueblo. Mis estudiantes nunca han estado armados, nunca han provocado actos de violencia, nunca han exigido dinero a nadie. Si entiendo bien sus palabras, con el pretexto de controlar los actos de Saqueo ocurridos hoy, van a comenzar a poner el orden en el pais. Sabemos lo que eso significa y desde hoy lo hago responsable por las desgracias que esto pueda causar. Señor Presidente, todos sabemos que los grupos que actuaron hoy saqueando supermercados, son los grupos que su gobierno ha creado y protegido para ahogar cualquier intento de expresar ideas y opiniones libres e independientes. Si usted ahora confunde a mis estudiantes con estos grupos y les aplica la fuerza de la ley con que hoy amenazo, desde ahora lo hago responsable por cualquier daño que sufra cualquier miembro de la comunidad universitaria. Sentí mucha tristeza al escucharlo decir que se verá obligado a utilizar ahora a la policia para poner el orden. No se donde ha estado usted estos días pero permítame decirle que la policia ha estado desde el primer día reprimiendo a mis estudiantes, protegiendo a los grupos criminales que fueron movilizados para callar por la fuerza a los primeros estudiantes que se atrevieron a protestar. Fue esa violencia irracional y el intento criminal de seguir usando a los estudiantes como fuerza de choque contra sus propios compañeros lo que provocó la respuesta de esta juventud que ya no está dispuesta a vivir bajo el reino del engañó, la mentira y la hipocresía. Señor Presidente, no se equivoque una vez mas. Si quiere terminar con esta espiral de violencia simplemente de órdenes a la Policía Nacional para que vuelvan a sus unidades y no sigan amenazando a los estudiantes. Ordene una investigación sobre los actos vandálicos ocurridos estos días, incluyendo el incendio de Radio Darío en León. Estoy seguro que no les será difícil dar con los culpables. Creo que no será difícil resolver el problema del INSS, si como debió ocurrir antes, todos los sectores involucrados buscan soluciones. Sin embargo, debo decirle que ahora los nicaragüenses tenemos otras preocupaciones que deben ser atendidas por su gobierno u sólo podrán tener respuesta mediante un verdadero Diálogo Nacional. Con todo respeto Ernesto Medina Sandino Ciudadano nicaragüense Cédula 281-051252-0003W *Foto cortesía