OBISPO SILVIO BÁEZ: “ORTEGA Y SU ESPOSA TIENEN QUE ABANDONAR EL PODER”

El único modo para democratizar a Nicaragua es que el Presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo “tienen que abandonar el poder”, así lo dijo el Obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien también pide a la comunidad internacional exigir la democratización de su país. “Mire, de lo que yo he podido escuchar en estos días, el clamor generalizado de la población de Nicaragua es precisamente eso. Esta gente tiene que abandonar el poder porque es el único modo de democratizar Nicaragua y de que este país vuelva a ser una República fundada en la justicia social y en la libertad para todos”, dijo Báez. Báez indicó que los nicaragüenses no están dispuestos a dar un paso atrás y piensa que en el diálogo nacional que se entablará “en un momento saldrá este punto porque el pueblo lo está pidiendo, el pueblo lo está exigiendo”. El religioso señala que Nicaragua ha estado secuestrada por muchos años por la pareja presidencial instalando una dictadura que domina todos los poderes del Estado. “En Nicaragua ha existido una dictadura desde hace muchos años, hemos vivido bajo un régimen que ha coartado la libertad de expresión, que ha intimado continuamente a la sociedad, que ha irrespetado los derechos humanos y la vida de tantas personas, que se ha impuesto con un lenguaje seudo religioso e intimidatorio, una pareja con su familia que se ha instalado en el poder de manera absoluta, dominando todos los poderes de Estado. Este ha sido un país que ha estado secuestrado por muchos años. En este momento tenemos la esperanza de recuperar nuestra patria”, expresó el obispo. Asimismo, el Obispo destaca el papel de los jóvenes en las protestas, las mayores víctimas de asesinato y represión por parte de la Policía Nacional. “Les debemos a los jóvenes de Nicaragua este despertar que trae nueva esperanza para el país. Esperamos dialogar con el gobierno bajo ciertas decisiones precisas. Tienen que cesar la represión, el ejército y policía tienen que recluirse en sus cuarteles, tiene que liberar a todos los jóvenes que están, en este momento, encarcelados y mostrarlos a todos porque hay muchos desaparecidos. Finalmente, estamos exigiendo al gobierno que en la mesa de diálogo no solamente se toque tema de seguro social, si no que se abra una agenda generalizada para que se pueda abrir el camino para una Nicaragua democrática”, afirmó. “Este es un pueblo pacífico y quiere un cambio por vía democrática. La presión internacional es decisiva. Les pido a los gobiernos del mundo que vuelvan sus ojos a Nicaragua”, concluyó. *Foto: Confidencial

