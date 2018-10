CARDENAL BRENES: “NO SOY YO EL QUE VA A CONVENCER AL GOBIERNO”

El Cardenal Leopoldo Brenes señaló esta mañana que él no será quien convencerá al Gobierno de ceder en las demandas del pueblo, puesto que él participará en la mesa de diálogo nacional junto a otros cuatro religiosos de la Conferencia Episcopal solamente como un mediador. “No soy yo el que lo va a convencer (al Gobierno), yo soy solamente un miembro del equipo, soy un miembro de la Conferencia Episcopal”, señaló Brenes. Además aclaró que si el Gobierno lo hubiera invitado al diálogo nacional solo a él, hubiera dicho que “no”, porque él “se debe a un cuerpo y ese cuerpo es la Conferencia Episcopal. El religioso refirió que la Conferencia Episcopal aceptó la invitación del Gobierno por el pueblo y por el llamado que el Papa Francisco hizo el pasado domingo.“La Conferencia Episcopal dijo ‘vamos por el pueblo de Nicaragua’, y teniendo en cuenta el mensaje del Papa que nos había dado el domingo, el Papa decía ‘estoy muy preocupado’ y también decía ‘expreso mi cercanía en oración a este amado país y me uno a los Obispos’, o sea no decía me uno al Cardenal Brenes, me uno a los Obispos”, explicó Brenes. Agregó que tratarán de que en la mesa de diálogo “se trabajen todos los temas posibles. Yo creo en el diálogo, sabemos que es difícil, pero aceptamos el riesgo por Nicaragua, pero tenemos que afrontar los riesgos y salir adelante”. La comisión de la Conferencia Episcopal que participará en el diálogo nacional estarán presentes el Cardenal Leopoldo Brenes, el Obispo Auxiliar Silvio Báez, Monseñor Rolando Álvarez, Monseñor Bosco Vivas y Monseñor Jorge Solórzano.

