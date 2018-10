DESPIDEN A PROFESOR POR NO PARTICIPAR EN MARCHAS DEL GOBIERNO

Luego de trabajar 22 años para el Ministerio de Educación, el profesor Juan José Rodríguez García de 50 años, fue despedido sin justificación alguna, tras no participar en una marcha organizada por el gobierno. El pasado 14 de abril, Rodríguez prefirió quedarse dando clases cuando todos se preparaban para salir a marchar. “La orientación era montar a los alumnos a los buses, montarnos los maestros e ir a apoyar al gobierno con las famosas marchas que se estaban dando en ese momento”, contó Rodríguez. El maestro aseguró que el despido es una pasada de cuentas por negarse a asistir a la marcha. “Yo me negué y les dije que a mí me pagaban por impartir clases, no por hacer marchas y que mis alumnos tenían que recibir mi clase. Mi despido obedece a la parte política porque yo nunca he sido sandinista y siempre les he contrarrestado eso de que se lleven a los alumnos a las marchas, los alumnos están para que los eduquemos”, expresó el docente. Juan Rodríguez impartía clases de matemáticas en los colegios Miguel Bonilla Obando y en el Edgar Arbizú, en Managua. La carta de despido llegó a sus manos el pasado 19 de abril en la Delegación Departamental Managua, donde se lee que le cancelaban su contrato de doble plaza, sin nisiquiera aplicarle el articulo 45.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!