COMERCIANTES DEL MERCADO ORIENTAL ASEGURAN QUE EL INCENDIO FUE PROVOCADO

Los comerciantes del mercado Oriental, aseguraron este lunes que el incendio registrado la tarde de ayer, fue provocado y no producto de un cortocircuito a como fue dado a conocer por de la Dirección General de Bomberos.“No tenemos luz, desde el primer incendio anduvieron quitando hasta los alambres, entonces no sabemos cómo pudo generarse” el incendio, manifestó Francisca Román Calero, comerciante del mercado Oriental.Por otro lado, los negociantes señalaron que fueron "tres hombres" encapuchados “simpatizantes del gobierno” los responsables de haber prendido fuego al mercado. “Desde allá (señalando) vieron unos encapuchados que iban para el lado del Gancho de Camino. Queremos que la policía investigue esto porque ya no aguantamos”, dijo Francisca Román.Asimismo, testificaron sobre el olor a gasolina que se podía sentir en el lugar, lo que les hace pensar que el incendio fue planeado, y que fue “una muerte anunciada”. “Están diciendo que es un cortocircuito, yo tengo 12 años de no tener luz aquí, tengo un panel solar. Están buscando culpables, pero ya sabemos quién es porque esta es una muerte que nosotros ya teníamos anunciada”, expresó Giomara Escobar, según ella, desde que iniciaron las protestas en contra del seguro social, recibieron amenazas de llegar a quemar el mercado.Los comerciantes demandaron la presencia de las autoridades de la alcaldía de Managua, así como la del presidente Daniel Ortega, para que le den respuesta y solución a tan difícil situación, pues hasta hoy, nadie se había hecho presente al lugar. “Necesitamos como comerciantes, un rápido actuar del presidente, ya no con los estudiantes, con los comerciantes. Basta ya de incendios, basta ya de anomalías porque si aquí hubo esa desgracia es la última vez, necesitamos ya que sepan las instituciones del gobierno que el pueblo ya no quiere más derramamiento de sangre. Aquí en el mercado oriental se están pasando tantas anomalías, ya no queremos más”, dijo una de las comerciantes.Según reportes de la Dirección General de Bomberos, unos 60 tramos fueron calcinados tras el incendio. Las llamas fueron apagadas en 1 hora y 20 minutos.

