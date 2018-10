FRANCISCA RAMÍREZ: “HEMOS PUESTO UN GRANITO DE CONFIANZA HACIA LA CONFERENCIA EPISCOPAL”

La líder de los campesinos anticanal, Francisca Ramírez, expresó a 100% Noticias que confían que la Conferencia Episcopal con la participación del Cardenal Leopoldo Brenes y Monseñor Silvio Báez, haga un buen papel al ser mediadores en el diálogo nacional con el Gobierno y otros sectores del país. “Hemos puesto un granito de confianza hacia la Conferencia Episcopal, que la conferencia sea transparente, que nos diga la verdad. Esperamos que la iglesia haga un buen papel”, dijo Ramírez. La líder campesina destaca que el tema primordial en la mesa de diálogo debe ser la justicia. “Lo fundamental es lograr encontrar justicia, es fundamental que tengan que venir organismos de derechos humanos e investigar, estamos claros que debemos sentarnos los sectores y buscar la mejor salida, la mejor forma para enrumbar este país”, refirió.Ramírez señala que ellos están a favor del diálogo y que tanto el movimiento de los campesinos, como los estudiantes deben estar en el diálogo, pues ellos son los principales afectados por parte de la represión y criminalidad del Gobierno. “Hay dos movimientos autónomos y deben ser escuchados, son los movimientos que más han sufrido como son el movimiento campesino, nosotros hemos vivido represión, perseguimiento como lo están viviendo los jóvenes. Sabemos que debe de haber una representación de los estudiantes y a como tiene que haber una representación de los campesinos, quienes debemos estar ahí, somos los que hemos sufrido (la causa) y tenemos que decir que en el país tiene que haber justicia, porque queremos la paz y una paz no se encuentra cuando no hay justicia. También tienen que tomar en cuenta a los sectores que casi nunca nos han tomado en cuenta”, expresó. La líder de los campesinos agrega que si el Gobierno continúa reprimiendo al pueblo, el pueblo más los va a rechazar. “Nosotros nunca nos hemos cerrado a no dialogar, todavía le estamos dando una oportunidad al Gobierno de que tome decisiones cívicas, decisiones pacíficas porque hoy sí hay un rechazo del pueblo totalmente. Lo que ha hecho el Gobierno ya no tiene nombre, algo tiene que tener claro el Gobierno entre más represione al pueblo, entre más se le pare en frente, entre más le tire balas, más rechazo va a tener del pueblo. Ya nadie perdona lo que ha hecho con los jóvenes”, concluyó Ramírez.

