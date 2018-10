“COMISIÓN DE LA VERDAD” SERÍA ELECTA EL DOMINGO EN LA ASAMBLEA NACIONAL

La directiva de la Asamblea Nacional convocó a sesión extraordinaria para el próximo domingo a las 10:00 de la mañana, el punto a tratar sería la integración de la “Comisión de la Verdad” creada por el diputado Gustavo Porras. La conformación de la “ Comisión de la Verdad ”, fue aprobada el pasado domingo por la Asamblea Nacional, cuyo propósito será investigar los crímenes ocurridos durante las manifestaciones contra el Gobierno de Ortega, incluyendo las más de 60 muertes de personas. Los diputados opositores que se abstuvieron en la votación por la creación de esta comisión, expresaron que quienes deben conformar a ésta son organismos internacionales. “Necesitamos una investigación que sea independiente, nosotros no podemos ser juez y parte, tenemos que tener el respaldo de instituciones internacionales en este caso, dada la magnitud del problema que tenemos”, señaló el diputado del ALN, Mauricio Orúe.“No son personas afines a lo que la población quiere, sino que son afines al Gobierno. Creemos nosotros que debería de haber en esta comisión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, creemos que la participación de estos dos organismos internacionales externos pueden dictaminar sobre esta situación tan difícil que estamos pasando”, dijo Wendy Guido, diputada del partido conservador, la única que votó en contra de la conformación de la “ Comisión de la Verdad ”. Por su parte, el vocero del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Jorge Irías, remembró que una “Comisión de la Verdad”, ya se había creado en 1992, integrada por el Gobierno, la Policía Nacional y el Ejército, y en esa ocasión los victimarios quedaron en la impunidad. “No asistirán, ni avalarán esta Comisión de la Verdad, porque no puede el ratón cuidar el queso, ni el gato cuidar la leche. En 1992 se creó una comisión tripartita o comisión de la verdad, compuesta precisamente por los actores del Gobierno, el Ejército y la Policía, donde se investigaron crímenes a ex miembros de la resistencia y que quedaron en la impunidad, para la historia y certificación de Nicaragua eso así no funciona. No puede el Gobierno arrogarse esa función, tiene que ser un organismo internacional quien venga a realizar ese tipo de investigaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una comisión de la ONU, de la OEA y que efectivamente exista un marco jurídico unitivo para que se realice no solo el proceso de investigación, sino que también las sanciones correspondientes”, indicó Jorge Irías, vocero del PLC.

