VIUDA DE ÁNGEL GAHONA: QUE NO ESTÉN SEÑALANDO A PERSONAS INOCENTES

Migueliuth Sandoval, viuda del periodista Ángel Gahona, expresó esta tarde que la Fiscalía se equivoca al señalar como presuntos asesinos de su esposo a los jóvenes caribeños Brandon Lovo y Glen Slate.Sandoval quien también es periodista declaró en el medio Acción 10, que exige justicia por su esposo y pide a las autoridades que no estén encubriendo a ningún uniformado, y que no condenen a inocentes. “No han presentado las pruebas contundentes que demuestren que ellos son los asesinos de mi esposo. Hay videos de periodistas y videos de aficionados en donde se muestra con claridad de donde proviene el disparo, un disparo profesional fue el que se realizó ahí señores, así es que por favor lo que exigimos a las instancias correspondientes es que investiguen con claridad y que no estén señalando a personas inocentes, porque son jóvenes todavía con un futuro por delante. El pueblo costeño y el mundo sabe que quién fue el que disparó, nosotros solo estamos esperando que la Policía Nacional tome conciencia junto con el Ministerio Público y que digan la verdad, que no estén encubriendo a ningún uniformado. Pedimos que sean imparciales, mi esposo ya no va a regresar, simplemente pedimos justicia y que no condenen a personas inocentes… Les pedimos a la población y a la familia de estos jóvenes que no los dejen solos porque no sabemos qué les puede pasar”, dijo Migueliuth.El padre de Gahona, quien se llama igual que su hijo, señaló que los acusados ni siquiera estaban en el lugar donde asesinaron a su hijo. “Estos muchachos no estaban en la escena del crimen. Él (Ángel) estaba rodeado de policías, los policías eran los que estaban ahí alrededor de él. No queremos más derramamiento de sangre, queremos paz, no queremos derramamiento de sangre inocente”, aseguró don Ángel. El periodista de 42 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza, el pasado 21 de abril, en la ciudad de Bluefields, mientras realizaba un Facebook Live dándole cubertura a las protestas contra las reformas INSS. *Foto tomada del Facebook de Gahona

