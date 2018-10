MOVIMIENTO 19 DE ABRIL DICE QUE SECUESTRO DE BUS CON NIÑOS ES OTRO MONTAJE DEL GOBIERNO

Atemorizados quedaron un grupo de niños que se transportaban en un bus escolar del colegio Melania Morales, luego que un grupo no precisado de encapuchados secuestró el bus, esto según el relato de Néstor Espinoza, director ejecutivo del canal Extra Plus canal 37. Espinoza dice que su hijo de 15 años que tiene discapacidad, era un manojo de nervios cuando ocurrió el hecho y que a él le avisaron de la situación. Los enmascarados hicieron pintas en el bus. El colega Néstor Espinoza según su relato, está convencido que el terror lo sembraron los que andan protestando contra el gobierno. Hasta el momento no hay video de los encapuchados realizando la acción contra los menores. “Mi hijo tiene 15 años y tiene discapacidad, eso no es secreto, yo lo he dicho en este programa miles de veces, estudia en un colegio para niños con discapacidad y ocupa el recorrido del colegio para llegar a la casa. Me están informando en este momento que él está hecho un manejo de nervios, que no para de llorar, porque lo acaban de interceptar el bus en la rotonda de los estudiantes, en la rotonda Rigoberto López Pérez un grupo de encapuchados, retuvo al bus, hicieron pintas en el bus de los niños con discapacidad, qué es esa hijueputada, no me jodan!!!, y me van a disculpar, pero me encachimba esta mierda, si estoy molesto porque agarrar a niños con discapacidad para una mierda política no es correcto… Es una barbaridad, es una desgracia totalmente y absolutamente, niños con discapacidad, síndrome Down, autismo, parálisis cerebral, no me frieguen, qué es eso, cuál es el civismo. Yo estoy de acuerdo que se proteste, pero hay que protestar correctamente, no secuestrar a niños con discapacidad, no me frieguen, son unos desgraciados, se los digo son unos desgraciados. Aunque yo considero justas las demandas que hay en este momento, no estoy de acuerdo que se hagan esas barbaridades, esas salvajadas”, declaró Espinoza en su programa Adelante Nicaragua.Al respecto de este caso, el vocero del Movimiento Universitario 19 de Abril, Víctor Cuadra, dijo que ellos no realizan este tipo de actos, y que ahora las turbas del Gobierno se hacen pasar por ellos para armar un montaje y así culparlos a ellos de delitos. “Esa información es totalmente falsa, en ningún momento los estudiantes hemos estado haciendo este tipo de actos. Esto es una táctica más de los aliados del Gobierno en turno para tratar de manchar lo que estamos haciendo. Es un montaje como el que armaron con los buses, como lo que han venido armando desde hace 22 días, que somos saqueadores, que somos vandálicos y en ningún momento hemos hecho ese tipo de cosas… Las turbas del Frente Sandinista han estado ahora en modus de hacerse pasar por población común, ahora ellos ya no están usando camisas que los identifique con el partido de turno, se visten de civiles, se encapuchan y hacen cualquier barbaridad para que las personas inculpen a los estudiantes”, señaló Cuadras. Mientras la denuncia se realizaba y era transmitida en medios oficialistas, en sus redes la gente opinaba que los encapuchados podrían ser no precisamente estudiantes, sino que lo vinculan a otro supuesto montaje del gobierno para deslegitimar lucha de estudiantes y de los otros manifestantes. “Señor reclamarle al Gobierno que manda sus turbas a hacer semejante barbaridad para desacreditar al pueblo que ha venido protestando pacíficamente y a los estudiantes esto tiene sello JS”, escribió Dulce María Arana. “Cuanto lo siento Néstor, de veras, que lamentable, concuerdo en que en este tipo de acciones nunca, nunca deben verse involucrados menores de edad, sin embargo pienso que estas "estrategias" tienen nombre y apellido y el que no quiera reconocerlo es porque quiere ponerse una venda en los ojos. Dios te bendiga a vos y tu familia. Un abrazo”, comentó Yma Yara.

