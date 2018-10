ÁLVARO MONCADA RESPONSABILIZA A ORTEGA Y MURILLO POR SU AGRESIÓN

Álvaro Moncada Lau, hermano de Néstor Moncada, secretario privado del presidente Ortega, responsabilizó de su retención a la pareja presidencia Daniel Ortega y Rosario Murillo. Moncada cuenta que su secuestro de cuatro horas se dio esta tarde cuando salía a bordo de su camioneta de la ciudad de Masaya hacia Granada con su familia incluidos dos hijos menores, en un retén dos vehículos y dos motocicletas los empezaron a seguir y le disparaban, llegaron a Granada donde otro retén los esperaba, dio la vuelta hacia Masaya y se metió a una comunidad donde no encontró salida, ahí el grupo de delincuentes los retuvo y agredió durante cuatro horas, hasta que fueron rescatados por pobladores de Monimbó y el Movimiento 19 de Abril. “Fueron momentos de terror, 300 personas encima de mi familia y de mi, se me llevaron la camioneta, me golpeaban, mis hijos fueron golpeados. El barrio de Monimbó nos llegó a salvar porque definitivamente íbamos a ser asesinados por estas personas que no representan al Movimiento 19 de Abril”, declaró Moncada. Fueron estos últimos los que llegaron con la Conferencia Episcopal, el Padre Edwin Román de Masaya, y la ANPDH para que intermediaran para que la familia Moncada Noguera fuera liberada. “Yo llamo al señor Presidente, llamo a la señora vicepresidente a permitir un diálogo en paz, aquí ya no hay vuelta atrás, este pueblo se hastió, se cansó que este era el patio de la familia Ortega Murillo donde vivimos en un Gobierno lleno de capos y mafiosos”, expresó. La familia de Álvaro Moncada fue trasladada al hospital Vivian Pellas, donde recibieron atención médica, a uno de sus hijos le fracturaron un brazo y a otro le tuvieron que hacer puntadas en su cabeza. “Daniel, Rosario ahí están mis hijos (hospitalizados) por los delincuentes que mandaste Daniel. Rosario ahí están mis hijos (hospitalizados), ya este pueblo no quiere saber nada de vos” Moncada Lau desmintió que haya disparado contra un grupo en Masaya agradeció al Movimiento 19 de Abril, ANPDH y Conferencia Episcopal por lograr su liberación y la de su familia

