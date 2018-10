POLICÍA ESTABLECE PERÍMETROS DE SEGURIDAD PARA DIÁLOGO NACIONAL

3:10 a.m.

La Policía Nacional estableció las medidas y perímetros de seguridad para el inicio del diálogo nacional, en el Seminario Nuestra Señora de Fátima, este miércoles a las 10:00 de la mañana. Se conoce que la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo estén esta mañana en la instalación del diálogo nacional. Este es el comunicado íntegro: COMUNICADO No. 03-2018 La Policía Nacional, conforme a las facultades que le confiere el Artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua, Ley No. 872 y Ley No. 431, hace del conocimiento las medidas policiales para garantizar el normal desarrollo del inicio del Diálogo Nacional el día miércoles 16 de mayo del año dos mil dieciocho en el Seminario Interdiocesano Nacional “Nuestra Señora de Fátima”.A partir de las doce de la noche del martes quince de mayo, se establece como zona de Seguridad los perímetros: 1. De los semáforos del Seminario Interdiocesano “Nuestra Señora de Fátima” 200 metros hacia el Norte y 200 metros hacia el Sur. 2. De los semáforos del Seminario Interdiocesano “Nuestra Señora de Fátima” hacia el Este, hasta los semáforos Antiguo Banco Popular Monseñor Lezcano.1. Portación de armas de fuego, juegos pirotécnicos, exceptuando a las autoridades de la Policía Nacional y Ejército de Nicaragua en el ejercicio de sus funciones. 2. Circulación y estacionamiento de vehículos en la vía pública, dentro del perímetro de seguridad establecido.El Movimiento por la Paz del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), ha solicitado permiso para concentración pública, a realizarse el día miércoles dieciséis de mayo, en el área comprendida de los semáforos de Linda Vista, hacia el Sur, hasta el límite del perímetro de seguridad, 200 metros antes de los semáforos del Seminario Interdiocesano “Nuestra Señora de Fátima”. En caso de recibir otras solicitudes de concentración pública, se establece su ubicación en el área comprendida del costado Sur Hospital Psiquiátrico “José Dolores Fletes” hacia el Norte, hasta el límite Sur del perímetro de seguridad, 200 metros antes de los semáforos del Seminario Interdiocesano “Nuestra Señora de Fátima”. *Foto cortesía: Uriel Velásquez

