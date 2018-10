DIÁLOGO NACIONAL: PRESIDENTE ORTEGA NO RECONOCE MASACRE EN NICARAGUA

Durante la primera sesión del esperado Diálogo Nacional, que se llevó a cabo este miércoles en Managua, el presidente Daniel Ortega, no reconoció la represión y masacre a la que ha sido sometida Nicaragua tras la ola de protestas que han dejado más de 60 muertos, cientos de heridos y desaparecidos.Ortega, victimizó a la policía nacional asegurando que no tiene orden de disparar, por tanto, están acuartelados y únicamente salen cuando hay disturbios provocados por los estudiantes, a quienes señaló como delincuentes y principales causantes del desastre en Nicaragua. “Han asaltado negocios, han asaltado a gente humilde que hacen un enorme esfuerzo como emprendedores. ¿La Policía debe tolerar ese tipo de actos? ¿Se debe encerrar en los cuarteles la Policía y dejar que el país se convierta en un caos? Que cada quien aplique la Ley como él quiere, o como él piensa, que se llene de venganza, de odio, que se bañe de sangre Nicaragua”, expresó Ortega. “Cuatro hermanos de la policía nacional que tiene familia que tienen hijos, que tienen esposa, que tienen madres, resultaron gravemente heridos de estos ataques que se lanzaron", dijo el presidente.“En Masaya hubo un muerto desgraciadamente, un compañero sandinista, no debe seguir corriendo la sangre de hermanos en Nicaragua y la policía tiene órdenes de no disparar y aquí quiero agradecer a la Conferencia Episcopal, a su eminencia reverendísima, el Cardenal Leopoldo Brenes, a todos los señores obispos por el esfuerzo extraordinario que han hecho para que se instale este diálogo y agradecer y reconocer el esfuerzo heroico de sacerdotes que han ido a buscar como calmar esa violencia, incluso han sido agredidos”, agregó el mandatario. El presidente, manifestó el compromiso de “seguir trabajando”, para que se haga justicia en Nicaragua. “Somos los primeros interesados en que se haga justicia y por eso invitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), somos los primeros”, manifestó mientras los presentes le interrumpían exigiendo justicia.El discurso de Ortega no fue creído por los diferentes sectores, mucho menos por los estudiantes, pues el presidente se mostró más interesado en lo económico, que en la demanda de justicia y la democratización del país. "Quiero hacer el llamado a que se facilite tránsito de familias, en pueblos, ciudades, a trabajadores de zonas francas. Hoy 130 mil trabajadores están paralizados. Se está mandando a desempleo a esos 130 mil trabajadores y tenemos la responsabilidad todos de salvar la paz", señaló Ortega. Tras la intervención del presidente, Lester Alemán, representante del Movimiento Universitario 19 de Abril, exigió el cese al fuego inmediato, sin embargo el gobernante, no lo hizo. “Este es un discurso que por 12 años lo hemos escuchado, presidente, conocemos la historia, no la queremos volver a repetir, usted sabe lo que es el pueblo, ¿dónde radica el poder?, en el pueblo. Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa, con todo el debido respeto, para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques, que están cometiendo en nuestro país”, dijo “Usted sabe muy bien el dolor en que hemos vivido 28 días, ¿pueden dormirse todos tranquilos? Nosotros no hemos dormido tranquilos, estamos siendo perseguidos. Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien. Aquí está todo este sector clamándole a usted que como jefe supremo de la policía que ordene el cese al fuego inmediato”, agregó.Por su parte, la vicepresidenta Rosario Murillo, dijo: “muchachos, muchachas, queremos ratificar que hemos venido aquí con buena fe, y hemos venido aquí con respeto a todos ustedes y creemos que esta mesa de diálogo nacional. Como madre yo quiero decir, que el camino de Nicaragua no es la guerra, es la paz y el respeto a las madres y a las mujeres”. Al finalizar el diálogo, el asesor presidencial, Bayardo Arce, trató de intervenir anunciando una posible solución ante la problemática del seguro Social, sin embargo, fue interrumpido por Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quien pidió respeto al programa y ordenó la salida de seminario a las diferentes partes. El Movimiento Universitario 19 de Abril y la sociedad civil dejó claro que mientras Daniel Ortega permanezca en el poder, seguirán en las calles exigiendo democracia, justicia y libertad para Nicaragua.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!