PARTICIPANTES DEL DIÁLOGO NACIONAL EN NICARAGUA SALEN DECEPCIONADOS

Luego de la esperada realización del Diálogo Nacional, las diferentes reacciones no se hicieron esperar. Una de ellas fue la del presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), Michael Healy, quien señaló que el presidente Daniel Ortega no tiene ojos para ver la realidad en Nicaragua. “Él no está viendo la realidad de este país, yo diría que se monte en un helicóptero, por si tiene miedo a que lo maten, y que vaya a recorrer el país para que vea la situación. Ese es el deber de un presidente para tomar las medidas claras y concisas”, manifestó.Por otro lado, señaló que tras el diálogo no existe la posibilidad de “verdaderos frutos”, ya que el presidente solo enfatizó en temas económicos y no en temas constitucionales. “Están hablando de temas económicos cuando nosotros queremos hablar de temas constitucionales, que es el verdadero problema que tenemos los nicaragüenses, aquí la ley electoral tiene que ser clara donde los nicaragüenses puedan salir a votar y elegir a sus autoridades sin que les roben su voto”, agregó. Juan Sebastián Chamorro, director de La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, expresó decepción tras el discurso del gobierno. "realmente nos vamos muy decepcionados porque pensábamos que esto era una alternativa. Se está desaprovechando una oportunidad valiosa", dijo.Por su parte, Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, manifestó que todavía hay tiempo para que los estudiantes alcen su voz. “Todavía hay tiempo para que ellos (gobierno) escuchen, (los estudiantes) han tenido una gran oportunidad de desahogar su dolor y su indignación y lo han hecho muy bien, pero esto esta apenas empezando. Hay que seguir adelante y hay que seguir exigiendo las condiciones que los obispos pusimos”. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, José Adán Aguerri, dijo que “entre todos los nicaragüenses, partiendo desde la primicia que es la seguridad de los jóvenes y de la población y luego absolutamente yendo a la investigación de lo que ha ocurrido, tenemos que encontrar otros temas que están puestos, en la democratización, en la salida, para que pongamos nuevamente al país en primer lugar, Nicaragua no puede ser nuevamente destruida, esperamos que el diálogo encuentre eso”.El educador y ensayista, Dr. Carlos Tünnermann, quien dijo al presidente Ortega tras su discurso en el diálogo que “era decepcionante”, destacó que Nicaragua necesita elecciones justas y transparentes, pues “aquí no las hemos tenido desde que regreso al poder el señor Ortega”. “Yo creo que la ciudadanía nicaragüense pudo observar que, en este diálogo dominó en la agenda, el reclamo de los jóvenes. Ortega traía su propia agenda, pero los jóvenes impusieron la suya porque ellos son los que han estado a la vanguardia de esta lucha y ellos son los que han puesto a los muertos y es cierto lo que dijeron, no eran delincuentes los que murieron, eran estudiantes”, agregó.María Nelly Rivas, presidenta de La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), manifestó su agradecimiento a la Conferencia Episcopal por permitir la participación de Amcham en el diálogo. “Yo creo que fue un inicio. Nos convocaron y nosotros seguimos planteando que los temas de agenda como sector privado inician con la justicia y también agradecemos y con mucho respeto estuvimos aquí por la Conferencia Episcopal”, destacó. “Hemos escuchado el día de hoy, mociones muy fuertes de todas partes y es por Nicaragua. A regresar a la mesa en unos días para decidir el futuro de este país”, dijo la Embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu. Los estudiantes consideran que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, se burlaron de sus muertos, y los empresarios aseguran que el gobierno vive en una burbuja e ignora la realidad de la crisis en que vive el país.

