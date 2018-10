ATRINCHERADOS DE UPOLI CONVOCAN A REBELIÓN PACÍFICA DURANTE 24 HORAS

10:08 a.m.

Los atrincherados de la UPOLI, convocaron al pueblo de Nicaragua a una gigantesca rebelión pacífica. Para esto, los universitarios piden a la ciudadanía que por 24 horas, a partir de las 4:00 de la tarde, se apoderen de las calles, cierren completamente los tranques y no paguen impuestos. Las medidas anunciadas tienen como objetivo presionar a la pareja presidencial para que abandone el poder. “El gobierno Ortega Murillo ha jugado la última carta que Nicaragua le había ofrecido, desde el primer día a saboteado y deslegitimizado al diálogo al que él mismo llamó”, expresó Rodrigo Espinoza, miembro del Movimiento 19 de abril.Los atrincherados invitaran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a que visite la UPOLI y que verifiquen in situ que no tienen un arsenal de armas como lo dijo el presidente Daniel Ortega. “Nosotros en cuanto nomás tengamos el contacto con ellos, los vamos a invitar a conozcan, a que revisen las instalaciones, y que busquen ese arsenal que Daniel Ortega menciona”, dijo Edwin Carcache, otro miembro del Movimiento 19 de abril.

