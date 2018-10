BEBÉ BALEADO EN MATAGALPA ESTÁ MEJORANDO

6:22 a.m.

El niño de 18 meses William Gonzáles, quien fue herido de bala el pasado 15 de mayo en Matagalpa, está estable y mejorando en el hospital Vivian Pellas en Managua, así lo aseguró su papá Marcos Gonzáles, tras conocer que circula la falsa información que su bebé murió. “Él (el bebé) está en buenas condiciones y aclaro al pueblo de Nicaragua, en especial a Matagalpa que el niño está en buenas condiciones, está respondiendo al medicamento. Ayer tuvimos una reunión con el equipo de médicos que lo están atendiendo nos dijeron que es cierto que hubo complicaciones, pero ya se habían superado, el niño está despierto, está estable y por el momento no hay nada que temer”, dijo el papá, quien agradeció a los médicos por la atención a su niño.Por su parte, Enecilia Mairena, abuela materna del pequeño, indicó que la madre de William vino hoy de Costa Rica donde trabaja para darle una vida mejor a cuatro hijos. “Ya hoy vino la mamá gracias a Dios, yo me siento más respaldada, pero mi hija va a necesitar ayuda porque ella tiene cuatro bebés varones y andaba trabajando en Costa Rica para darle una vida mejor a sus hijos y todo se le frustró por eso que pasó, no fue nada fácil para ella, ni para toda la familia, estamos muy consternados por todo lo que pasó”, expresó la señora Enecilia. El bebé recibió el impacto de bala en el mentón durante los enfrentamientos que se registraron en el barrio Francisco Moreno del departamento de Matagalpa. La familia señala a los antimotines como los responsables. La bala que hirió al niño atravesó una pared de la casa de su abuela Enecilia.

