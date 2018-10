DIÁLOGO NACIONAL: ESTUDIANTES EXIGIERON LA RENUNCIA DE ORTEGA Y MURILLO

Este lunes en la tercera jornada del diálogo nacional, a la que no asistió la pareja presidencial, el miembro de la Coalición Universitaria Víctor Cuadra llamó asesinos a todos los representantes del Gobierno, entre los que se encontraban rectores de universidades públicas, ministra de salud y dirigente de UNEN. “Ustedes no se pueden comparar con nosotros, yo no he matado a nadie. Nosotros no hemos dado la orden de matar. Usted Flor de María Valle, el señor Telémaco Talavera, la señora Ramona Rodríguez, la señora Sonia Castro son asesinos, autores materiales e intelectuales de los asesinatos de nuestros hermanos. Ustedes están manchados de sangre, todos, todos porque son co-partícipes, son cómplices y todavía tienen el descaro de venir a sentarse aquí a reírse”, dijo Cuadra. El universitario acusó a los funcionarios del Estado de tener intereses económicos con el Gobierno. “Por qué están aquí sentados, porque tienen intereses económicos con el Gobierno, porque Flor de María Valle no va a poder trabajar nunca más si sale este Gobierno, porque Ramona Rodríguez está dilapidada socialmente y sabe que el pueblo está en su contra, porque la señora Sonia Castro no puede dormir porque se sabe asesina, usted lo sabe y la CIDH lo comprobó, todos ustedes son culpables y el pueblo afuera lo sabe. Por favor comprendan que todos ustedes no van a alcanzar en el avión de Daniel Ortega.Los señalamientos alcanzaron a Jorge Mora, presidente de la UNEN en la UNI, a quien Víctor lo calificó de vendido. “Te acordás Jorge que nosotros los estudiantes de la UNI te pusimos en ese puesto que estás ahorita y nos traicionaste, nos vendiste, fueron los estudiantes los que te pusimos ahí y ahora estás de aquel lado defendiendo los intereses de un Gobierno asesino y opresor y corrupto. Así que les digo recapaciten porque Daniel no se los va a llevar a todos”, comentó. En esta tercera sesión del diálogo nacional que esta vez sí fue transmitido en vivo, los estudiantes expresaron que el primer objetivo es la “renuncia inmediata de Daniel Ortega, Rosario Murillo y todos sus secuaces”. “El acuerdo de tregua al que habíamos llegado el día viernes fue roto por el Gobierno. La exigencia principal de la calle es la renuncia inmediata de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus secuaces. Eso no es negociable, esta es una mesa de rendición. No queremos, ni creemos en lo siguiente: No creemos en un aterrizaje suave, elecciones en 14 meses, puesto que permite; primero, la oxigenación del régimen; segundo, permite a la dirigencia del Frente Sandinista palear la crisis interna de su partido; tercero, abre la posibilidad del gran capital de construir un nuevo arreglo institucional con ciertas facciones del FSLN; tampoco queremos simples elecciones anticipadas que den lugar a los partidos políticos de ser protagonistas de la construcción de la Nicaragua que nosotros y nosotras deseamos. No queremos un simple cambio de élites políticas. Solo creemos que el inicio de un proceso democratizador que solo es posible con la ausencia y la no participación en ningún ámbito de la política nicaragüense del señor Daniel Ortega, la señor Rosario Murillo y sus secuaces. Este Gobierno sigue incumpliendo los acuerdos de la carta democrática”, agregó Cuadra.

